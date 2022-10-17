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【施政報告2022】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目

Hot Talk 09:10 2022/10/17

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【施政報告】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目

據本地傳媒引述消息人士報導指，本港特首李家超料在周三（19日）發表的施政報告中宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目，以提振經濟。

消息人士透露，李家超將在施政報告中將重點介紹六個項目，分別是三條鐵路和三條高速公路項目，其中包括推進連接洪水橋和前海的港深西部鐵路的詳細規劃和線路設計，其跨境鐵路項目將是香港和深圳政府的合資企業，雙方各自承擔建設成本。

另一個重點項目是連接新界東部和西部的鐵路，料將連接元朗、葵涌和九龍塘，縮短新界兩端的交通時間。至於其他項目，據指指包括興建將軍澳鐵路延長線，沙田T4主幹道，北部高速公路及將軍澳-藍田隧道。而沙田T4主幹道將連接青沙公路和沙田路，為荃灣和馬鞍山提供更直接的連接，繞過沙田市區。

消息人士又指，此方案將會很快便提交上立法會審議。

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編輯：姚卓然

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