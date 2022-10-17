美國經濟陷入衰退邊緣？

美國經濟的重要地位不言而喻，而其表現也影響著全球市場與投資者情緒。本文將利用市場最關注的部分數據來解釋美國經濟近來的表現，以及分享對未來走勢的觀點。結論先說在前面：絕大部分數據顯示，美國經濟或已接近衰退邊緣。

先行指標

根據聯儲局對經濟衰退的估算，2023年8月之前，美國經濟陷入衰退的機率為25%，比率似乎不高。但是，與過往數據比較，衰退的機率數值平均約為10%，即美國在任何一年陷入衰退的可能性為10%。2008年及2020年處於衰退時，該指標分別為42%及38%，因此，目前的衰退機率已經是近20年來第三高的數值。

與此同時，美國ISM採購經理人指數（PMI）近期也回落至2020年疫情以來的低位（50.9，2022年9月），而其最重要的兩項分項指標——「新訂單」及「就業」，亦已跌至50以下（收縮區間分別為47.1和48.7）。同樣，過去20年，該等PMI指標曾五次（2001年、2008年、2012年、2016及2020年）回落至50以下的區間，其中三次（2001年、2008年及2020年）分別出現經濟衰退。

個人與家庭消費

美國是消費大國，其個人與家庭消費佔美國GDP接近70%，是美國經濟中最大的組成部分。美國個人與家庭消費數據顯示，無論是耐用品、生活必需品還是服務消費，近期都錄得大幅回落。其中，必需品消費於今年第二季度開始進入負增長並持續至今，跌勢已接近2008-09期間的負增長。這反映受高通脹拖累，市民購買力下降，是一個令人擔憂的訊號。

由於利率與消費水平上升，個人與家庭利息支出（信用卡，消費貸款等）顯著增加，其增速已超過疫情前水平。如果此指標未來繼續攀升，這也將抑制消費支出。

貨幣政策與國債收益率

通脹持續高企，聯儲局連續的加息舉動已使得美國聯邦基金利率處於自2008年以來的高位（3-3.25%），而市場估計終端利率約為4.5%，意味著短期利率還將上升150個基點，顯著抑壓經濟活動。

短期利率上升導致美國國債收益率倒掛。值得注意的是，美國國債收益率多種期限（1-10年，2-10年，2-30年，5-30年）目前均出現了倒掛。上一次出現這種情形為2006至2007年，當時聯儲局快速加息。本輪倒掛最早出現在2022年7月，而二戰後的歷史數據表明，從美國國債收益率倒掛至經濟衰退開始，平均需時18個月。

市場表現與宏觀經濟

市場動向是經濟的重要衡量標準。美國股市自今年以來大幅走低，其中有技術面與基本面的原因。簡單而言有兩項情況值得深思：首先， 根據過去經驗，美國市場表現較宏觀經濟領先6到12個月，因此目前股市的表現，預示著投資者對於未來美國經濟的擔憂；第二， 目前美國三大股指均在熊市區間徘徊，期間任何的反彈均由於經濟數據不佳，市場預期聯儲局未來加息放緩乃至降息。

然而，美國貨幣政策的轉向，通常領先衰退兩個季度。因此，最好的順序可能是：經濟表現不佳→聯儲局轉變鷹派立場→市場持續反彈→聯儲局開始降息→經濟進入衰退。

筆者闡述美國經濟目前所處的階段及對市場的影響，但分析難免未夠全面，未能盡善盡美。任何的預測乃基於目前已掌握所有資訊的理性預期，而未來或出現風險與衝擊。宏觀研究的目的在於為市場提供可能取向，如果市場預期乃完全建立在聯儲局未來寬鬆的基礎上，便會脫離宏觀基本面。

責任編輯︰梁浩碩