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【港股市況】ATM跌3至4%　李寧大挫11%　恒指反覆跌逾200點再尋底（不斷更新）

股市 11:05 2022/10/17

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港股市況不斷更新

美股上周五下跌，港股承接低開百點。美團 （03690） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%，中海油 （00883） 盈喜升1%，恒指低開107點，開報16479點；科指跌1.5%，報3159點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：03】濠賭股未止跌，金沙 （01928） 跌逾3%；銀娛 （00027） 跌2%。另外，永利 （01128） 跌逾4%；美高梅 （02282） 跌逾1%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌3%。

【10：37】新能源汽車股下挫，小鵬汽車 （09868） 跌8%，破底低見32.55元；蔚來 （09866） 跌近8%，破底低見92元；理想汽車 （02015） 跌逾5%，低見73.45元。

【10：33】翰森製藥 （03692） 逆市升逾7%，高見12.64元，暫為表現最好藍籌；挫逾一成的李寧 （02331） 則為表現最差藍籌。

【10：29】李寧 （02331） 跌逾11%，低見51.3元，成交9.7億元。

【10：27】美團 （03690） 最新跌4%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌約3%。

【10：19】大市跌200點，報16378點，跌209點；科指跌3%，報3109點。

【10：17】李寧 （02331） 捱沽，最新跌逾8%，低見53元。另外，安踏 （02020） 跌逾3%；特步 （01368） 跌逾5%，破底低見7.25元。

【10：17】ATM最新分別跌逾2%；小米 （01810） 跌0.7%；京東 （09618） 挫半成。

【09：59】大市跌幅擴大至近150點，報16442點，跌145點；科指跌2.4%，報3129點。

【09：59】信義光能 （00968） 跌逾8%，破底低見7.32元；信義玻璃 （00868） 跌0.3%。

【09：55】港交所 （00388） 反彈幅度擴大至2%，高見252.8元。

【09：54】上海復旦 （01385） 預期截至9月底止9個月純利約8.3億至8.9億元人民幣，按年增長約1.1至1.3倍，上海復旦股價逆市升近3%，高見37.5元。

【09：45】李寧 （02331） 早段跌幅擴大至逾7%，低見53.55元。

【09：44】微創醫療 （00853） 逆市升逾7%；微創機器人 （02252） 升逾8%。消息面上，近期國家醫保局明確創新醫療器械暫不納入集採。

【09：42】大市再轉跌百點，報16486點，跌101點。

【09：38】建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 升1%；農行 （01288） 升0.9%。

【內銀股】多家內銀交代支持實體經濟情況　中行：9月底客戶貸款較年初增一成

【內銀股】建行：個人住房貸款餘額6.5萬億元人民幣　較去年底增近2%

【09：36】港交所 （00388） 轉升逾1%，高見250.6元。

【09：34】港股早段轉升，恒指報16596點，升8點。

【09：33】李寧 （02331） 跌逾4%；安踏 （02020） 跌1%；特步 （01368） 跌逾2%。

【09：32】協鑫科技 （03800） 首三季未經審核光伏材料業務分部利潤約127億元人民幣，協鑫科技股價升逾3%，早段高見2.36元。

【09：30】【珠寶股】周大福高開1%　上季零售值增26%　內地港澳同店銷售齊恢復增長

【09：27】日前遭大摩削目標價至252元的港交所 （00388） ，股價今早再跌逾1%，開報243.6元破底。

【09：24】【新股IPO】潤歌互動2422首掛逆市高開1倍　每手帳面賺2640元

【09：21】美團 （03690） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%，中海油 （00883） 盈喜升1%，恒指低開107點，開報16479點；科指跌1.5%，報3159點。

【盈喜】中海油料首三季純利按年升逾倍　惟第三季業績不及去年同期

【09：13】期指開報16389點，跌211點或1.3%。

【09：11】【施政報告】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目

【09：00】【大行看法】晉裕黃子燊：外圍市場續拖累港股　16000點成短期支持

【08：55】復星國際 （00656） 公布短暫停牌，以待發布一項可能的內幕信息。

【復星系】復星國際今停牌、待內幕信息公布　復星醫藥低開逾1%

【08：44】鳳祥食品 （09977） 開市前公布短暫停牌，以待根據公司收購、合併及股份回購守則刊發有關公司內幕消息的公告。

【08：22】恒指黑期跌約207點，報16361點。道指期貨升137點，報29845點。

【08：22】【生科股】康方生物旗下宮頸癌新藥　獲納入CSCO宮頸癌診療指南

【08：05】【新股IPO】飛天雲動6610下限2.21元定價　輕微超購0.05倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【08：00】【大行看法】渣打梁振輝：大市弱勢難有改善　可留意高息股

【07：45】【醫美股】醫思健康半年整體銷售額不少於18億元　按年升不少於17%

【07：45】【香港樓市】花旗楊海全：四大原因推動明年上半年樓市見底　籲有意置業人士可先部署　買樓最邊區最好？

【07：45】【香港樓市】花旗楊海全：樓價見底前料再跌一成　預期政府放寬專才買樓、明年2月再免港人買第二層樓的從價印花稅

【07：45】港股ADR收報16480點，跌222點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報40.54元，較港收市價低0.01元或0.03%。騰訊 （00700） ADR折合報243.43元，較港收市價跌5.77元或2.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報71.65元，較港收市價低1.6元或2.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五下挫。美國核心消費數據強勁，9月不計汽車的零售銷售增長0.1%，按月回升，刺激美國10年債息升至4.018厘，拖累美股表現，美滙指數急升0.8%，收報113.299。道指先升後跌，早段曾抽升390點，但迅即高位下滑，尾段擴大至最多跌424點。道指最終收跌403點或1.3%，收報29634點；標指跌2.4%，收報3583點；納指挫3.1%，收報10321點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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