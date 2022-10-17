  • 27°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 08:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】阿里巴巴、騰訊ADR較港低2%　恒指黑期跌約207點、道指期貨升137點（不斷更新）

股市 08:25 2022/10/17

分享：

分享：

港股市況不斷更新

美股上周下跌，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開222點，恒指料開報16480點。滙豐 （00005） ADR折合報40.54元，較港收市價低0.01元或0.03%。騰訊 （00700） ADR折合報243.43元，較港收市價跌5.77元或2.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報71.65元，較港收市價低1.6元或2.2%。

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +4
    +3

即市走勢︰

【08：22】恒指黑期跌約207點，報16361點。道指期貨升137點，報29845點。

【08：22】【生科股】康方生物旗下宮頸癌新藥　獲納入CSCO宮頸癌診療指南

【08：05】【新股IPO】飛天雲動6610下限2.21元定價　輕微超購0.05倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【08：00】【大行看法】渣打梁振輝：大市弱勢難有改善　可留意高息股

【07：45】【醫美股】醫思健康半年整體銷售額不少於18億元　按年升不少於17%

【07：45】【香港樓市】花旗楊海全：四大原因推動明年上半年樓市見底　籲有意置業人士可先部署　買樓最邊區最好？

【07：45】【香港樓市】花旗楊海全：樓價見底前料再跌一成　預期政府放寬專才買樓、明年2月再免港人買第二層樓的從價印花稅

【07：45】港股ADR收報16480點，跌222點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報40.54元，較港收市價低0.01元或0.03%。騰訊 （00700） ADR折合報243.43元，較港收市價跌5.77元或2.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報71.65元，較港收市價低1.6元或2.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】美股上周五下挫。美國核心消費數據強勁，9月不計汽車的零售銷售增長0.1%，按月回升，刺激美國10年債息升至4.018厘，拖累美股表現，美滙指數急升0.8%，收報113.299。道指先升後跌，早段曾抽升390點，但迅即高位下滑，尾段擴大至最多跌424點。道指最終收跌403點或1.3%，收報29634點；標指跌2.4%，收報3583點；納指挫3.1%，收報10321點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

上一篇文章

【颱風消息】天文台：一號戒備訊號現正生效　將於上午10時至正午12時之間改發三號強風信號

下一篇文章

【生科股】康方生物旗下宮頸癌新藥　獲納入CSCO宮頸癌診療指南
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英鎊危機】摩通戴蒙：對有英國養老金槓桿高感驚訝　料未來有更多黑天鵝
【英鎊危機】摩通戴蒙：對有英國養老金槓桿高感驚訝　料未來有更多黑天鵝
【債務重組】香港航空擬就490億債務重組　高院批准召開債權人會議
【債務重組】香港航空擬就490億債務重組　高院批准召開債權人會議
【颱風消息】天文台發出一號戒備訊號　預料周一風勢漸增強、視乎風力變化考慮改發三號風球
【颱風消息】天文台發出一號戒備訊號　預料周一風勢漸增強、視乎風力變化考慮改發三號風球
【日圓滙價】1萬港元約兌換近19萬日圓　日本官員再出口術阻嚇單邊貶值
【日圓滙價】1萬港元約兌換近19萬日圓　日本官員再出口術阻嚇單邊貶值
【美債危機】美國財政部研提早拆彈　計劃回購舊債　免爆英式金融危機
【美債危機】美國財政部研提早拆彈　計劃回購舊債　免爆英式金融危機
【美股收市】美核心零售數據勁　債息即抽上4厘　納指瀉3.1%（不斷更新）
【美股收市】美核心零售數據勁　債息即抽上4厘　納指瀉3.1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款