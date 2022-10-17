【港股市況】阿里巴巴、騰訊ADR較港低2%　恒指黑期跌約207點、道指期貨升137點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周下跌，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開222點，恒指料開報16480點。滙豐 （00005） ADR折合報40.54元，較港收市價低0.01元或0.03%。騰訊 （00700） ADR折合報243.43元，較港收市價跌5.77元或2.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報71.65元，較港收市價低1.6元或2.2%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：22】恒指黑期跌約207點，報16361點。道指期貨升137點，報29845點。

【08：22】【生科股】康方生物旗下宮頸癌新藥 獲納入CSCO宮頸癌診療指南

【08：05】【新股IPO】飛天雲動6610下限2.21元定價 輕微超購0.05倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【08：00】【大行看法】渣打梁振輝：大市弱勢難有改善 可留意高息股

【07：45】【醫美股】醫思健康半年整體銷售額不少於18億元 按年升不少於17%

【07：45】【香港樓市】花旗楊海全：四大原因推動明年上半年樓市見底 籲有意置業人士可先部署 買樓最邊區最好？

【07：45】【香港樓市】花旗楊海全：樓價見底前料再跌一成 預期政府放寬專才買樓、明年2月再免港人買第二層樓的從價印花稅

【07：45】港股ADR收報16480點，跌222點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報40.54元，較港收市價低0.01元或0.03%。騰訊 （00700） ADR折合報243.43元，較港收市價跌5.77元或2.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報71.65元，較港收市價低1.6元或2.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五下挫。美國核心消費數據強勁，9月不計汽車的零售銷售增長0.1%，按月回升，刺激美國10年債息升至4.018厘，拖累美股表現，美滙指數急升0.8%，收報113.299。道指先升後跌，早段曾抽升390點，但迅即高位下滑，尾段擴大至最多跌424點。道指最終收跌403點或1.3%，收報29634點；標指跌2.4%，收報3583點；納指挫3.1%，收報10321點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩