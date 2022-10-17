【港股市況】滙豐、港交所向好　內銀逆市升　恒指午後跌幅略收窄至100點內（不斷更新）

港股承接美股上周五跌勢，半日跌近200點。阿里巴巴 （09988） 跌近2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%。港交所 （00388） 反彈，逆市升近0.5%。體育用品股挫，李寧 （02331） 半日跌逾7%；特步 （01368） 跌3%破底。恒指低開107點，早段一度轉升，惟隨即向下，曾跌最多278點，低見16308點再創11年低，恒指半日跌188點或1.1%，報16399點，成交513.6億元。科指跌2.5%，報3127點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：18】大市跌幅進一步收窄至100點內，報16488點，跌98點；科指跌1.7%，報3151點。

【13：14】【體育用品股】李寧冬季新褸惹內地爭議 早段曾插逾一成、午後跌幅收窄4.6%

【13：11】招行 （03968） 續彈2%。四大內銀中，工行 （01398） 、中行 （03988） 升逾1%，建行 （00939） 、農行 （01288） 升逾0.4%。

【13：08】大市跌幅略收窄至130點，報16455點；科指跌2.1%，報3139點。滙豐 （00005） 升0.2%；港交所 （00388） 升1%。

【13：02】阿里巴巴 （09988） 午後初段跌逾1%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近3%。

【13：00】港股午後初段跌180點，報16407點；科指跌2.6%，報3122點。

【石Sir一周前瞻及異動股】微創醫療、中國重汽、華潤啤酒

【12：49】中國海外宏洋 （00081） 公布，首9個月集團營業額約為359.4億元人民幣，按年跌跌3.9%，經營溢利約近56億元人民幣，跌23.5%。第三季營業額及經營溢利分別為61.4億元及10.6億元人民幣，按年跌47.2%及52%。

【12：49】彩客新能源 （01986） 公布正考慮分拆山東彩客新材料有限公司及其附屬公司山東彩客新材料集團，並將其在中國認可的證券交易所獨立上市。

【12：30】【國泰293】國泰航空11、12月共額外加開1900航班 增加近14萬機位往返日本 9月載客量揚逾1倍

【12：17】【盈喜盈警】亞洲水泥料首三季利潤跌約七成 產品價量齊跌（不斷更新）

【12：00】恒指半日跌188點或1.1%，報16399點，成交513.6億元。科指跌2.5%，報3127點。阿里巴巴 （09988） 跌近2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%。港交所 （00388） 反彈，逆市升近0.5%。體育用品股挫，李寧 （02331） 半日跌逾7%；特步 （01368） 跌3%破底。

【11：59】【大行報告】大摩：料滙豐未來15日至少有七成機會跑贏同業

【11：45】滙豐 （00005） 將於25日公布季度業績，大摩發表研究報告表示，料未來15日滙豐股價將跑贏同業，滙豐逆市靠穩升0.1%，高見40.8元。

【11：43】蒙牛 （02319） 逆市升2%，高見30.25元，雅士利 （01230） 暫無升跌。

【11：31】內地股市偏軟，上證半日跌0.1%；深證跌0.4%；創業板指跌0.8%。

【11：21】弘陽地產 （01996） 抽升15%，高見0.81元，觸發市調機制，成交154萬元。

【11：19】中海外 （00688） 跌3%；潤地 （01109） 跌0.2%；碧桂園 （02007） 跌逾4%，破底低見1.35元；雅居樂 （03383） 跌0.6%；龍湖 （00960） 跌3%。

【11：03】濠賭股未止跌，金沙 （01928） 跌逾3%；銀娛 （00027） 跌2%。另外，永利 （01128） 跌逾4%；美高梅 （02282） 跌逾1%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌3%。

【10：37】新能源汽車股下挫，小鵬汽車 （09868） 跌8%，破底低見32.55元；蔚來 （09866） 跌近8%，破底低見92元；理想汽車 （02015） 跌逾5%，低見73.45元。

【10：33】翰森製藥 （03692） 逆市升逾7%，高見12.64元，暫為表現最好藍籌；挫逾一成的李寧 （02331） 則為表現最差藍籌。

【10：29】李寧 （02331） 跌逾11%，低見51.3元，成交9.7億元。

【10：27】美團 （03690） 最新跌4%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌約3%。

【10：19】大市跌200點，報16378點，跌209點；科指跌3%，報3109點。

【10：17】李寧 （02331） 捱沽，最新跌逾8%，低見53元。另外，安踏 （02020） 跌逾3%；特步 （01368） 跌逾5%，破底低見7.25元。

【10：17】ATM最新分別跌逾2%；小米 （01810） 跌0.7%；京東 （09618） 挫半成。

【09：59】大市跌幅擴大至近150點，報16442點，跌145點；科指跌2.4%，報3129點。

【09：59】信義光能 （00968） 跌逾8%，破底低見7.32元；信義玻璃 （00868） 跌0.3%。

【09：55】港交所 （00388） 反彈幅度擴大至2%，高見252.8元。

【09：54】上海復旦 （01385） 預期截至9月底止9個月純利約8.3億至8.9億元人民幣，按年增長約1.1至1.3倍，上海復旦股價逆市升近3%，高見37.5元。

【09：45】李寧 （02331） 早段跌幅擴大至逾7%，低見53.55元。

【09：44】微創醫療 （00853） 逆市升逾7%；微創機器人 （02252） 升逾8%。消息面上，近期國家醫保局明確創新醫療器械暫不納入集採。

【09：42】大市再轉跌百點，報16486點，跌101點。

【09：38】建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 升1%；農行 （01288） 升0.9%。

【內銀股】多家內銀交代支持實體經濟情況 中行：9月底客戶貸款較年初增一成

【內銀股】建行：個人住房貸款餘額6.5萬億元人民幣 較去年底增近2%

【09：36】港交所 （00388） 轉升逾1%，高見250.6元。

【09：34】港股早段轉升，恒指報16596點，升8點。

【09：33】李寧 （02331） 跌逾4%；安踏 （02020） 跌1%；特步 （01368） 跌逾2%。

【09：32】協鑫科技 （03800） 首三季未經審核光伏材料業務分部利潤約127億元人民幣，協鑫科技股價升逾3%，早段高見2.36元。

【09：30】【珠寶股】周大福高開1% 上季零售值增26% 內地港澳同店銷售齊恢復增長

【09：27】日前遭大摩削目標價至252元的港交所 （00388） ，股價今早再跌逾1%，開報243.6元破底。

【09：24】【新股IPO】潤歌互動2422首掛逆市高開1倍 每手帳面賺2640元

【09：21】美團 （03690） 跌2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%，中海油 （00883） 盈喜升1%，恒指低開107點，開報16479點；科指跌1.5%，報3159點。

【盈喜】中海油料首三季純利按年升逾倍 惟第三季業績不及去年同期

【09：13】期指開報16389點，跌211點或1.3%。

【09：11】【施政報告】李家超據報將宣布發展三條鐵路和三條高速公路項目

【09：00】【大行看法】晉裕黃子燊：外圍市場續拖累港股 16000點成短期支持

【08：55】復星國際 （00656） 公布短暫停牌，以待發布一項可能的內幕信息。

【復星系】復星國際今停牌、待內幕信息公布 復星醫藥低開逾1%

【08：44】鳳祥食品 （09977） 開市前公布短暫停牌，以待根據公司收購、合併及股份回購守則刊發有關公司內幕消息的公告。

【08：22】恒指黑期跌約207點，報16361點。道指期貨升137點，報29845點。

【08：22】【生科股】康方生物旗下宮頸癌新藥 獲納入CSCO宮頸癌診療指南

【08：05】【新股IPO】飛天雲動6610下限2.21元定價 輕微超購0.05倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【08：00】【大行看法】渣打梁振輝：大市弱勢難有改善 可留意高息股

【07：45】【醫美股】醫思健康半年整體銷售額不少於18億元 按年升不少於17%

【07：45】【香港樓市】花旗楊海全：四大原因推動明年上半年樓市見底 籲有意置業人士可先部署 買樓最邊區最好？

【07：45】【香港樓市】花旗楊海全：樓價見底前料再跌一成 預期政府放寬專才買樓、明年2月再免港人買第二層樓的從價印花稅

【07：45】港股ADR收報16480點，跌222點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報40.54元，較港收市價低0.01元或0.03%。騰訊 （00700） ADR折合報243.43元，較港收市價跌5.77元或2.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報71.65元，較港收市價低1.6元或2.2%。

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【07：30】美股上周五下挫。美國核心消費數據強勁，9月不計汽車的零售銷售增長0.1%，按月回升，刺激美國10年債息升至4.018厘，拖累美股表現，美滙指數急升0.8%，收報113.299。道指先升後跌，早段曾抽升390點，但迅即高位下滑，尾段擴大至最多跌424點。道指最終收跌403點或1.3%，收報29634點；標指跌2.4%，收報3583點；納指挫3.1%，收報10321點。

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責任編輯︰梁浩碩