【生科股】康方生物再升2%　旗下宮頸癌新藥獲納入CSCO宮頸癌診療指南

▲ 【生科股】康方生物旗下宮頸癌新藥 獲納入CSCO宮頸癌診療指南

康方生物 （09926） 公布，公司自主研發的全球首創PD-1/CTLA-4雙特異性抗體腫瘤免疫治療新藥開坦尼（卡度尼利單抗注射液），作為復發或轉移性宮頸癌二線免疫治療首位推薦方案被納入《中國臨床腫瘤學會（CSCO）宮頸癌診療指南 （2022） 》。

康方生物現再升2%，報26.6元，而上周五升15%。

公司指，作為全球首個獲批上市的腫瘤雙免疫檢查點雙抗，卡度尼利是中國首個獲批上市的用於晚期宮頸癌治療的腫瘤免疫藥物，於2022年6月底被國家藥品監督管理局批准上市，填補了宮頸癌免疫治療的市場空白。而卡度尼利獲批4個月即被CSCO寫入宮頸癌指南首選推薦。

目前，卡度尼利聯合含鉑化療+/-貝伐珠單抗一線治療復發或轉移性宮頸癌的III期臨床研究已完成病人入組。此外，卡度尼利聯合同步放化療治療局晚期宮頸癌的註冊性/III期臨床研究正在進展當中

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編輯：姚卓然