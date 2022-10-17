▲ 【新股IPO】飛天雲動6610下限2.21元定價 輕微超購0.05倍、一手中籤率100%（附分配結果連結）

飛天雲動 （06610） 公布招 股結果。內地AR/VR內容及服務商飛天雲動以每股2.21元定價，為招股價範圍2.21元至2.88元的下限定價，集資淨額5.32億元，一手1000股中籤率100%，人人有份。飛天雲動將於10月18月掛牌。【分配結果連結】

飛天雲動於香港公開發售部分共錄得2875人認購，輕微超額認購0.05倍，國際發售部分超額認購0.07倍。

集資所得的資金預計約40%將用於增強研發能力及改進服務與產品，約25%用於提升銷售及營銷能力，約15%用於收購合併及戰略投資，約10%在未來12至36個月開發飛天元宇宙平台，而剩餘10%為營運資金及一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩