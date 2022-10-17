  • 27°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 08:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜白酒】貴州茅台第三季營收、淨利潤均增約16%

股市 07:57 2022/10/17

分享：

分享：

【業績｜白酒】貴州茅台第三季淨利潤增16%

A股股王貴州茅台（滬：600519）公布，第三季營收295.43億元（人民幣‧下同），按年增長15.6%，淨利潤146.06億元， 按年增長15.8%，扣除非經常性損益的淨利潤為146.3億元，按年增長15.1%，基本符合此前公布的業績預告。

公司首三季營收按年增長16.5%至897.86億元，淨利潤約444億元，按年增長19.1%。從產品方面看，今年首三季度，茅台酒、系列酒分別實現營業收入744億元及125.4億元，按年增速分別為14.5%和31.4%。

此外，直銷渠道與批發渠道分別實現營業收入318.82億元和550.59億元，按年增速分別為117.1%和大致持平。此外，直銷在營收當中的佔比提升至36.7%，並已超過去年240億元的全年直銷收入。

貴州茅台2022年的經營目標是營業總收入較上年度增長15%左右，至1259億元，即意味現達成約71%。

相關文章：

【白酒股】貴州茅台料上半年淨利潤增兩成 　收入增17%

【業績｜白酒】貴州茅台首季多賺24%至172億元人幣　勝3月預告

【大行看法】滙豐環球研究調低恒指年底目標4700點　「中國股市短期受內外夾擊」

編輯：姚卓然

A股 貴州茅台（滬：600519）

上一篇文章

【大行看法】渣打梁振輝：大市弱勢難有改善　可留意高息股

下一篇文章

【儲局官員】布拉德︰不排除11、12月連續加息0.75厘可能性　但現時預測仍言之尚早
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英鎊危機】摩通戴蒙：對有英國養老金槓桿高感驚訝　料未來有更多黑天鵝
【英鎊危機】摩通戴蒙：對有英國養老金槓桿高感驚訝　料未來有更多黑天鵝
【債務重組】香港航空擬就490億債務重組　高院批准召開債權人會議
【債務重組】香港航空擬就490億債務重組　高院批准召開債權人會議
【颱風消息】天文台發出一號戒備訊號　預料周一風勢漸增強、視乎風力變化考慮改發三號風球
【颱風消息】天文台發出一號戒備訊號　預料周一風勢漸增強、視乎風力變化考慮改發三號風球
【日圓滙價】1萬港元約兌換近19萬日圓　日本官員再出口術阻嚇單邊貶值
【日圓滙價】1萬港元約兌換近19萬日圓　日本官員再出口術阻嚇單邊貶值
【美債危機】美國財政部研提早拆彈　計劃回購舊債　免爆英式金融危機
【美債危機】美國財政部研提早拆彈　計劃回購舊債　免爆英式金融危機
【美股收市】美核心零售數據勁　債息即抽上4厘　納指瀉3.1%（不斷更新）
【美股收市】美核心零售數據勁　債息即抽上4厘　納指瀉3.1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款