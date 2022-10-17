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【業績｜白酒】貴州茅台第三季淨利潤增16%

股市 07:57 2022/10/17

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【業績｜白酒】貴州茅台第三季淨利潤增16%

A股股王貴州茅台（滬：600519）公布，第三季營收295.43億元（人民幣‧下同），按年增長15.6%，淨利潤146.06億元， 按年增長15.8%，扣除非經常性損益的淨利潤為146.3億元，按年增長15.1%，基本符合此前公布的業績預告。

公司首三季營收按年增長16.5%至897.86億元，淨利潤約444億元，按年增長19.1%。從產品方面看，今年首三季度，茅台酒、系列酒分別實現營業收入744億元及125.4億元，按年增速分別為14.5%和31.4%。

此外，直銷渠道與批發渠道分別實現營業收入318.82億元和550.59億元，按年增速分別為117.1%和大致持平。此外，直銷在營收當中的佔比提升至36.7%，並已超過去年240億元的全年直銷收入。

貴州茅台2022年的經營目標是營業總收入較上年度增長15%左右，至1259億元，即意味現達成約71%。

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編輯：姚卓然

A股 貴州茅台（滬：600519）

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