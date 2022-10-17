  • 28°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 12:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【多元共融】《迪士尼魔法書房》音樂劇 11月起提供全新「視形傳譯」服務 提倡多元共融及實踐藝術通達

理財智慧 12:00 2022/10/17

分享：

分享：

香港迪士尼一向提倡多元共融的價值，讓不同背景的客人也能獲得精彩的觀賞體驗。香港迪士尼樂園度假區娛樂事務及服裝執行總監祈力德（Alex Clifton），去年加入香港迪士尼負責娛樂項目的發展、製作及營運工作後，積極聯同本地不同社會機構推出創新項目，包括在《惡人舞動迪士尼》加入手語及形體元素，並即將於《迪士尼魔法書房》加入全新的「視形傳譯」服務。他指出，迪士尼作為全球具領導性的娛樂企業，有責任為所有客人創造出無障礙的環境。

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

祈力德加入香港迪士尼前，是英國Storyhouse的聯合創辦人及藝術總監。Storyhouse是英國最成功的藝術文化場館之一，結合圖書館、劇場、戲院和餐廳於一體。在Storyhouse工作的10年間，祈力德指導機構的創意項目，製作出無數獲獎的商業劇場、節目及社區項目，就連英女王伊利沙伯二世亦曾參觀過Storyhouse。

重視多元共融價值

迪士尼去年在原有「安全至上」（Safety）、「殷勤有禮」（Courtesy）、「完美演出」（Show）及「快捷有效」（Efficiency）的四大核心價值上，全新加入第五個價值「共融」（Inclusion）。香港作為一個國際化城市，香港迪士尼的演藝人員亦來自多達34個國家和地區、說著24種不同的語言，「共融」價值反映出香港迪士尼致力在不同文化背景的演藝人員中，建立出尊重每個人及不同意見的文化。香港迪士尼重視多元共融的價值，也是讓祈力德選擇加入迪士尼的原因之一。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

為實踐藝術通達，香港迪士尼樂園聯同香港展能藝術會，於今年的萬聖節主題歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》，首度加入手語及形體元素，讓聽障人士得以盡情投入享受表演的樂趣，通過藝術建立共融社會。由11月5日起的《迪士尼魔法書房》音樂劇，亦將於每月其中兩日的平日及周末，提供比一般手語傳譯更能傳達表演內容的「視形傳譯」服務。在這個為期一年的先導計劃中，專業手語翻譯員將會在劇場舞台旁邊進行即場翻譯，以提升聽障人士的觀賞體驗。

根據香港展能藝術會的資料指出：「劇場視形傳譯將手語傳譯提昇至一個藝術表演的層次，除了傳譯演員的對白、歌詞外，並輔以符合角色身份的形體動作和面部表情。此外，傳譯員會提示關鍵時刻、音效、特技等，以確保聾人及聽障觀眾不會錯失重要的舞台效果。」

香港迪士尼及香港展能藝術會來年將繼續合作，計劃為19歲以下的年輕藝術家，推出獎學金及技術指導計劃，香港迪士尼樂園將資助和支持初露頭角的年輕身障藝術家，鼓勵他們通過自我策劃的項目，探索他們的藝術才能和視野。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

六場聖誕音樂會

除此之外，香港迪士尼亦與其他本地團體合作推出精彩表演，去年12月的聖誕音樂會就是個好例子。香港迪士尼與香港管弦樂團去年首度合作，於奇妙夢想城堡前推出現場音樂活動《香港迪士尼‧香港管弦樂團‧奇妙交響夜》。

在去年成功的基礎上，香港迪士尼今年將推出全新的「迪士尼音樂Live！」聖誕音樂盛會，由11月25日至12月10日一連三個周五及周六晚上，不同音樂家連同香港迪士尼樂園的樂手，將以古典音樂、爵士樂及音樂劇為主題，舉行三種不同風格合共六場的音樂會。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
傷健共融 弱勢社群 文娛藝術 音樂會 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 萬聖節 Disney 迪士尼樂園 表演

上一篇文章

【人行MLF】人行結束縮量操作 10月續做5000億MLF

下一篇文章

大膽還價100萬有驚喜　朗屏8號業主投降接受　兩房戶638萬沽　創同類單位3年新低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】天晉驚現時光倒流價　四房戶1630萬沽　重返2017年水平
【有相睇】天晉驚現時光倒流價　四房戶1630萬沽　重返2017年水平
【有相睇】日出康城MONTARA業主止賺走人　勁減370萬賣樓　三房套呎價僅14580元　創屋苑新低
【有相睇】日出康城MONTARA業主止賺走人　勁減370萬賣樓　三房套呎價僅14580元　創屋苑新低
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
【有相睇】新都城兩房失守600萬　連平台戶582.8萬沽　逾3年新低
【有相睇】新都城兩房失守600萬　連平台戶582.8萬沽　逾3年新低
【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買
【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買
【宏觀術數@iM網欄】天意難料 順者昌盛
【宏觀術數@iM網欄】天意難料 順者昌盛
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款