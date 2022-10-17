【多元共融】《迪士尼魔法書房》音樂劇 11月起提供全新「視形傳譯」服務 提倡多元共融及實踐藝術通達

香港迪士尼一向提倡多元共融的價值，讓不同背景的客人也能獲得精彩的觀賞體驗。香港迪士尼樂園度假區娛樂事務及服裝執行總監祈力德（Alex Clifton），去年加入香港迪士尼負責娛樂項目的發展、製作及營運工作後，積極聯同本地不同社會機構推出創新項目，包括在《惡人舞動迪士尼》加入手語及形體元素，並即將於《迪士尼魔法書房》加入全新的「視形傳譯」服務。他指出，迪士尼作為全球具領導性的娛樂企業，有責任為所有客人創造出無障礙的環境。

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祈力德加入香港迪士尼前，是英國Storyhouse的聯合創辦人及藝術總監。Storyhouse是英國最成功的藝術文化場館之一，結合圖書館、劇場、戲院和餐廳於一體。在Storyhouse工作的10年間，祈力德指導機構的創意項目，製作出無數獲獎的商業劇場、節目及社區項目，就連英女王伊利沙伯二世亦曾參觀過Storyhouse。

重視多元共融價值

迪士尼去年在原有「安全至上」（Safety）、「殷勤有禮」（Courtesy）、「完美演出」（Show）及「快捷有效」（Efficiency）的四大核心價值上，全新加入第五個價值「共融」（Inclusion）。香港作為一個國際化城市，香港迪士尼的演藝人員亦來自多達34個國家和地區、說著24種不同的語言，「共融」價值反映出香港迪士尼致力在不同文化背景的演藝人員中，建立出尊重每個人及不同意見的文化。香港迪士尼重視多元共融的價值，也是讓祈力德選擇加入迪士尼的原因之一。

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為實踐藝術通達，香港迪士尼樂園聯同香港展能藝術會，於今年的萬聖節主題歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》，首度加入手語及形體元素，讓聽障人士得以盡情投入享受表演的樂趣，通過藝術建立共融社會。由11月5日起的《迪士尼魔法書房》音樂劇，亦將於每月其中兩日的平日及周末，提供比一般手語傳譯更能傳達表演內容的「視形傳譯」服務。在這個為期一年的先導計劃中，專業手語翻譯員將會在劇場舞台旁邊進行即場翻譯，以提升聽障人士的觀賞體驗。

根據香港展能藝術會的資料指出：「劇場視形傳譯將手語傳譯提昇至一個藝術表演的層次，除了傳譯演員的對白、歌詞外，並輔以符合角色身份的形體動作和面部表情。此外，傳譯員會提示關鍵時刻、音效、特技等，以確保聾人及聽障觀眾不會錯失重要的舞台效果。」

香港迪士尼及香港展能藝術會來年將繼續合作，計劃為19歲以下的年輕藝術家，推出獎學金及技術指導計劃，香港迪士尼樂園將資助和支持初露頭角的年輕身障藝術家，鼓勵他們通過自我策劃的項目，探索他們的藝術才能和視野。

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六場聖誕音樂會

除此之外，香港迪士尼亦與其他本地團體合作推出精彩表演，去年12月的聖誕音樂會就是個好例子。香港迪士尼與香港管弦樂團去年首度合作，於奇妙夢想城堡前推出現場音樂活動《香港迪士尼‧香港管弦樂團‧奇妙交響夜》。

在去年成功的基礎上，香港迪士尼今年將推出全新的「迪士尼音樂Live！」聖誕音樂盛會，由11月25日至12月10日一連三個周五及周六晚上，不同音樂家連同香港迪士尼樂園的樂手，將以古典音樂、爵士樂及音樂劇為主題，舉行三種不同風格合共六場的音樂會。

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責任編輯：嚴浩文