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【香港樓市】花旗楊海全：四大原因推動明年上半年樓市見底　籲有意置業人士可先部署　買樓揀邊區最好？

宏觀解讀 09:02 2022/10/17

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【香港樓市】花旗楊海全：四大原因推動明年上半年樓市見底　籲有意置業人士可先部署　買樓揀邊區最好？

儘管花旗中國香港地產研究主管楊海全看淡第四季本港樓市前景，但他認為，隨政府連番出招、明年2月美息見頂、內地清零政策或有改變、樓價回落衍生新的需求，上述因素均有助明年上半年樓市見底，並利好之後的樓市表現，籲有意置業人士可先作部署。

楊海全預期政府連番出招撐樓市【下一頁】

楊海全建議，避開啟德跑道的樓盤，因該處將同時有多個新樓盤落成，會有大量新住宅供應，同時政府早前擱置興建啟德輕軌的計劃，加上現時政府重心已由啟德轉移至北部都會區，以配合大灣區理念，故此政府料將所有資源投放在北區，啟德的套配及基建將會減少

相反，他建議有意置業人士可考慮九龍站附近的樓盤，2026年西九龍站上蓋商廈落成，瑞銀剛成為首批主要租戶，這批人工高的在職人士料成附近樓盤的新需求，同時九龍站附近樓盤價格已多年跑輸大市，再加上高鐵連接大灣區概念，前景相對較優。

【專訪全文可見此】

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記者：陳韻妍

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