▲ 【香港樓市】花旗楊海全：樓價見底前料再跌一成 預期政府放寬專才買樓、明年2月再免港人買第二層樓的從價印花稅

今年來本港樓價累跌約8%，市場普遍看淡本港樓市前景。去年8月準確預測樓市見頂的花旗中國香港地產研究主管楊海全接受本報專訪時表示，「第四季樓市艱難，但這個世界無絕對的悲觀」，預期樓價從高位回落約兩成後，便會在明年第二季見底。

楊海全預期，第四季最優惠利率（P）會加得急，「因已到達一個位，聯儲局每加一次息，P的加幅會跟得較貼」，花旗預期11月及12月美息會上調75點子及50點子（累計125點子），P則會調高75點子至100點子。

「對上一次加P加得多，要追溯至2005年，好多人已無記憶。」

P快速上升，他認為這將影響很多人的供樓負擔能力，故政府出1招未必可扭轉樓市跌勢，估計政府會一招接一招地出，先看第一招反應後，再出第二招，預期周三公布的施政報告會有吸引人才留港的樓市措施推出，而再下一次出招料是明年2月財政預算案，可能放寬的辣招是本地人買第二個物業不用支付15%的從價印花稅。

「我們要搵強買家支撐樓市，所以下次最大可能放寬的辣招是本地人買第二個物業不用支付15%的從價印花稅，這班人一早已做了壓力測試，財政能力很強，他們要再買樓，應讓他們買。」

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記者：陳韻妍