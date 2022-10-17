【大行看法】晉裕黃子燊：外圍市場續拖累港股　16000點成短期支持

港股本周初曾單日反彈超過1000點，但其後已無以為繼，晉裕環球資產管理投資研究部投資組合經理兼高級投資分析師黃子燊坦言恒指走勢仍然受外圍因素影響，縱使估值低殘仍未見轉勢，短線在16000點會有支持。

黃子燊認為大市早前反彈亦只是因為外圍出現升勢，短期外圍市況未有太大改善的話，港股下行趨勢將會持續，只會短暫出現技術性反彈，暫時未見有轉勢跡象。

火電板塊季績值得憧憬

他預期內地近期不會有太多政策出台，防疫措施亦難有太大改變，故缺乏反彈催化劑。反而美國最新公布的通脹數據超預期，利率期貨顯示加息預期繼續上升，終端利率由原先預期4.5厘，現時有機會升至4.75厘，加上歐洲衰退機會持續提升，配合量化緊縮的憂慮，為外圍市場帶來壓力，港股亦難有運行。

黃子燊坦言港股估值相對跌得低殘，惟基本面未見太大轉變，第四季仍有下行壓力，短期支持會在16000點。板塊方面，他建議中線可留意火電股，除第三季業績表現可以憧憬外，預期煤價受控也有利行業，而且電費仍有上行空間，對盈利有幫助，在外圍衰退風險增加時，這類受宏觀因素影響較少的股份會較有利。

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編輯：葉志偉