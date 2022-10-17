【大行看法】渣打梁振輝：大市弱勢難有改善　可留意高息股

港股弱勢未改，上周更曾低見16389點，繼續迫近2011年低位，渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指，美國CPI未能交出理想數據，市場欠利好信號，中港市場未有亮點刺激反彈，氣氛比較脆弱。縱使息口持續上升，他認為高息股仍有其吸納價值。

梁振輝指市場其實沒有太多負面消息，但恒指跌穿萬七關後仍欠缺支持，主要原因是投資者憂慮環球經濟前景，本以為美國通脹數據會有好消息，但最終失望而回，令市底此刻相對比較脆弱。

預期大市反彈力度不會太強

他認為市場現時會關注投資氣氛是否有改善，及大市成交會否有見底回升跡象，然而上周北水雖然錄得逾145億元淨流入，也未見大市成交顯著增加，預期反彈力度不會太強。

現時預期美國11月議息會議將加息0.75厘，梁振輝認為息口雖持續上升，但高息股仍有其吸納空間。此外，若市場對加息預期有變，高息股或會因此出現反彈。至於對息口較敏感的科技股，他指要政策等多個因素配合才有值搏率。

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編輯：葉志偉