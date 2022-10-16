【外圍一周前瞻】美股步入季績高峰期　美銀高盛特斯拉齊放榜（附數據表）

美國上周公布的通脹數據高過市場預期，震散市場信心，道指三萬關得而復失。預期本周市場焦點會由經濟數據轉移至美股季績期身上，包括特斯拉（美：TSLA）等多隻重磅股將會公布最新季度業績，相信會左右大市走向。

NETFLIX季績被市場看淡

上周派成績表的花旗和摩通季度利潤雖然下跌，而且投行業務表現一般，但亦好過市場原先預期，股價隨即逆市走強，高盛和美銀本周會緊接公布放榜，估計亦會受投資者注視。另外，近期股價顯著回落的特斯拉（美︰TSLA）周三（19日）收市後亦會發布季績，有機會左右整個科技股板塊走勢。

周二（18日）收市後公布季績的NETFLIX（美︰NFLX），則被市場看淡。分析預期公司第三季度用戶數量將會出現增長，但收入按季將出現下跌，認為公司競爭對手眾多，新廣告業務需時發展，擔心公司發展形勢。

料英國及歐元區9月通脹升至10%

除業績外，本周美國將公布一系列經濟數據，其中新屋開工數目預期會由8月157.5萬間，減至9月146.3萬間，成屋銷售亦預期由8月480萬間，跌至9月469間，反映聯儲局大幅加息的效應。

此外，歐元區及英國本周均會公布最新通脹數據，市場預測兩地9月通脹將齊齊升至10%水平。當中英國上周五委任侯俊偉（Jeremy Hunt）為新任財相，首相卓慧思（Liz Truss）又推翻凍結企業稅計劃，市場憧憬政府或重新配合英倫銀行步伐，對英鎊有利好作用。

但另一方面，英倫銀行的買債計劃在上周五（14日）結束，而且強調不會延長，預期英國債息及鎊滙本周或會出現波動。

本周美國重點數據一覽 日期 項目 預測 前值 17/10 10月紐約州製造業調查指數 -4.3 -1.5 業績：美銀（盤前） 18/10 9月工業生產（按月） 0.1% -0.2% 10月NAHB房屋市場指數 43 46 業績：高盛、強生，孩之寶（盤前）；NETFLIX，聯合航空（盤後） 19/10 9月營建許可 153萬間 154.2萬間 9月新屋開工 146.3萬間 157.5萬間 業績：寶潔（盤前）；特斯拉，國際商業機器（盤後） 20/10 美國聯儲局發表經濟褐皮書 首次申領失業救濟金人數 23萬 22.8萬 連續申領失業救濟金人數 137.8萬 136.8萬 10月費城聯準企業展望 -5 -9.9 9月成屋銷售 469萬間 480萬間 9月領先指數 -0.3% -0.3% 業績：美國航空，諾基亞（盤前）；Snap（盤後） 21/10 業績：美國運通，Verizon（盤前）

相關文章：

【英鎊危機】摩通戴蒙：對有英國養老金槓桿高感驚訝 料未來有更多黑天鵝

【美債危機】美國財政部研提早拆彈 計劃回購舊債 免爆英式金融危機

編輯：葉志偉