英媒用生菜寸卓慧思「擺唔耐」 網上直播變腐倒數落台

英國首相卓慧思推出迷你預算案後受到大量批評，更有指她或將被逼宮相位不保。有英國媒體大玩食字遊戲，將卓慧思比作生菜，明寸卓慧思在位時間或和生菜保質期一般短。媒體更在YouTube直播生菜變腐過程，計算卓慧思會否在生菜保質期內下台。

據報英保守黨高層或將逼宮 卓慧思相位恐不保 【下一頁】

《經濟學人》（The Economist）上周二（11日）狠批卓慧思（Liz Truss）經濟政策，指無論她擔任首相時間多久，她都會以最快失去統治權威的形象被世人銘記。報章更指，除去英女王離世的10日哀悼期，卓慧思上台7日後就已權威盡喪，與生菜保質期相約。

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英國另一媒體《每日星報》（The Daily Star）引用生菜作比喻，在YouTube開設直播，在台上放置價值0.6英鎊（約5.3港元）的生菜。旁邊亦放置一幅卓慧思的獨照，在直播標題中提問卓慧思會否在生菜保質期10日，宣布辭任首相。

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《每日星報》上周五（14日）報紙頭版亦有類似提問，在生菜和卓慧思相片上方大字詢問，哪一個將可堅持得更久。圖片下方更指，博彩公司已提供6比1的賠率，生菜將會獲勝。報道更發表聲稱有665名選民參與的投票結果指，當中96.8%人士預測生菜取勝。

《每日星報》上周六（15日）亦繼續諷刺，更為直播生菜戴上金色假髮，令兩者外型更加接近。而報紙頭版則繼續用生菜玩「食字」，將卓慧思比喻成「濕生菜」（wet lettuce），問她能堅持多久。

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責任編輯：李俊儀