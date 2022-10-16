理大PReCIT 倡港朝碳中和城市發展

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▲ 理大科技及創新政策研究中心提交施政報告2022建議。理大副校長（研究及創新）兼研究中心主任趙汝恒教授（左），以及研究中心聯席主任兼應用社會科學系系主任崔永康教授，都期待施政報告提出更多推動本港創科發展的政策措施。（理大提供圖片）