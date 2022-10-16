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理大PReCIT　倡港朝碳中和城市發展

商業 22:21 2022/10/16

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理大科技及創新政策研究中心提交施政報告2022建議。理大副校長（研究及創新）兼研究中心主任趙汝恒教授（左），以及研究中心聯席主任兼應用社會科學系系主任崔永康教授，都期待施政報告提出更多推動本港創科發展的政策措施。（理大提供圖片）

香港理工大學「科技及創新政策研究中心」（PReCIT），於施政報告2022公眾諮詢期間，向港府提交建議書，內容涵蓋本港的創科發展、碳中和城市、一帶一路，以及高等院校如何支持創科融合大灣區及國家發展。其建議包括：

  • 本港可透過建立實時的碳追蹤監測系統、市場導向的碳排放拍賣機制，以及符合國際標準的環境資訊披露機制，進一步發展為國際碳交易中心，支持金融體系邁向碳中和，吸引環球資金，並滿足對全球轉型基金（Transformation funds）的龐大需求。

冀創有利環境　吸引人才科企

  • 借助北部都會區比鄰內地的優勢，又建議政府在北部都會區建設大學城，以促進兩地大學與產業之間的交叉學科研究合作與交流，滙聚人才和研究成果，推動科研應用，並釋放大灣區的經濟潛力。
  • PReCIT建議政府創造有利環境，以吸引全球創科人才和科技龍頭企業來港，包括將企業總部遷往香港或在港設立實驗室。此外，政府宜加強大學與5間政府資助研發機構和產業界的合作，推動科研應用，完善創科生態圈。

理大副校長（研究及創新）兼科技及創新政策研究中心主任趙汝恒教授稱，

期待中央和施政報告2022公布更多利好政策，支持香港發展為國際創科中心。

責任編輯：蕭寶玲

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