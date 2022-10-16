【內銀股】多家內銀交代支持實體經濟情況　中行：9月底客戶貸款較年初增一成

▲ 【內銀股】中行：9月底客戶貸款較年初增長一成

中共中央總書記習近平周日（16日）提到，堅持把發展經濟的着力點放在實體經濟上。多隻內銀股下午發公告公布貸款數據，交代各自支持實體經濟的情況。

中行：9月底客戶貸款較年初增長一成

中國銀行 （03988） 今年第3季度末，客戶貸款較年初增加1.69萬億元人民幣，達17.41萬億元人民幣，增長10.78%。

該行公告指，持續加大對重點領域的融資支持，提高信貸審批與投放效率，支持受困主體紓困，第3季度末，科技金融授信餘額超過1萬億元人民幣，較年初增長16%以上，綠色信貸增長約36%，普惠貸款增長約35%，民營企業貸款增長約18%，境內製造業貸款增長約18%。

該行指，今年首3季度，該行境內機構辦理國際結算業務約2.6萬億美元，市場份額居同業首位。該行境內機構辦理跨境人民幣結算超7.6萬億元人民幣，按年增長20%以上，繼續保持行業領先優勢。

建行：個人住房貸款餘額較去年底增近2%

建設銀行 （00939） 發公告指，截至今年9月底，該行人民幣貸款近20萬億元，較去年底增加2.1萬億元人民幣，按年多增近5,200億元人民幣。

該行普惠金融貸款近2.3萬億元人民幣，較去年底增加近4,200億元人民幣，增幅22%。投向製造業的貸款2.2萬億元人民幣，較去年底增加5,400億元人民幣，增幅32%， 服務經濟轉型升級和製造業高質量發展；基礎設施行業領域貸款餘額5.66 萬億元人民幣，較去年底增加近5,800億元人民幣，支持國家基礎設施和民生項目建設； 綠色貸款近2.6萬億元人民幣，較去年底增加6,300億元人民幣，增幅32%，助力經濟社會低碳轉型。公告續稱，個人住房貸款餘額6.5萬億元人民幣，較去年底增加1,100億元人民幣。

工行：首3季為實體經濟新發放5萬億元人民幣以上投融資

工商銀行 （01398） 指，今年首3季度為實體經濟新發放5萬億元人民幣以上投融資，助力穩住經濟大盤，金融服務適應性、競爭力和普惠性明顯提升。今年9月底，該行境內人民幣貸款餘額比去年底淨增加2.2萬億元人民幣，保持同業領先，按年多增4573億元人民幣。

基建領域貸款餘額比去年底增逾6400億元人民幣。製造業貸款餘額比去年底增超過8100億元人民幣，增幅37.5%；綠色貸款較年初增長約9500億元人民幣，增幅34%。戰略新興產業貸款餘額突破1.6萬億元人民幣，增幅達59.2%。普惠貸款餘額較去年底增量超4100億元人民幣、增幅37.6%。涉農貸款餘額突破3.2萬億元人民幣，增近6000億元人民幣，增幅22.6%。

農行：首3季度新增貸款創同期歷史新高

農業銀行 （01288） 表示，今年首3季度，新增貸款創同期歷史新高。縣域新增貸款超9,000億元人民幣。加大對製造業、基礎設施建設、科創企業、民營企業、普惠小微企業等金融支持，有效滿足各類市場主體的融資需求，助力穩住經濟大盤，新增人民幣各項貸款2.2萬億元。

交行：9月底不良貸款較6月底「雙降」

交通銀行 （03328） 指，今年首9個月，該行融資總量超過8,000億元人民幣。其中，境內人民幣各項貸款較去年底增加6,444億元人民幣，增幅10.63%，按年多增950億元人民幣；戰略性新興產業貸款、製造業中長期貸款、普惠型小微企業貸款保持較快增長，增幅均超過境內人民幣各項貸款總體增幅。全面服務區域協調發展，首9個月京津冀、長三角、粵港澳大灣區增量貸款佔比超過60%。

截至9月底，個人消費貸款餘額較去年底增長45.18%。截至9月底，境內綠色信貸重點支持綠色交通、綠色建築、清潔能源設施建設運營、能源系統高效運行等領域，綠色信貸餘額超6,000億元人民幣，較去年底增超25%。

首9月，國際結算量、貿易融資發生額按年分別增13.38%、39.5%。9月底「專精特新」中小企業貸款較去年底增42.61%、科技金融授信客戶較去年底增 35.62%。9月底境內行管理的個人金融資產（AUM，不含客戶證券市值）超過4.5萬億元人民幣，較去年底增7.22%。該行截至9月底，不良貸款餘額、不良貸款率均較6月末下降，資產質量保持穩定。

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編輯：胡學能