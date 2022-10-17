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【英國王室】查理斯三世想賣亡母藏駒 首勝馬亦「無得留低」

環球社會熱點 08:05 2022/10/17

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英王查理斯三世從亡母伊利沙伯二世承繼大批財產，包括多匹賽馬。近日有消息指出，查理斯三世打算出售部分馬匹，未來亦有意繼續縮減皇室的馬匹配種活動。但王室人士表示，王室與賽馬業的聯繫不會中斷。

【英國王室】查理斯加冕撞正一人生日 擺明落哈里面？ 【下一頁】

英國《每日郵報》引述消息人士，指伊利沙伯二世（Elizabeth II）逝世後，查理斯三世（Charles III）承繼她名下的37匹賽馬。有指，查理斯打算出售其中12匹，數量大減3分1，曾為查理斯三世首次贏得錦標的Just Fine亦「無得留低」。

消息人士透露，皇家桑德靈厄姆馬房（Royal Sandringham stud）正在商討，未來3年將逐步減少馬匹配種，直至變成商業活動。消息人士稱馬房3年內可能會步入歷史變成博物館，認為此舉將是恥辱。

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【英國王室】卡米拉或成史上首位無后冠加冕 全因一顆鑽石惹禍 【下一頁】

由於英女王今年逝世，與她相關的馬匹備受追捧，估計拍賣成交價將會相當高昂。王室人士表示，雖然查理斯三世會減少擁有的馬匹數量，但王室家庭與賽馬行業的聯繫不會因此中斷，只是規模未必如同喜好賽馬的英女王時代。

據悉，英女王生前猶好賽馬，即使馬房難以長期維持營利，她亦願意動用私人資金，繼續馬場運作。2021年為英女王馬房成績最好一年，共贏下36個冠軍，收獲59萬英鎊獎金（約518萬港元）。

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責任編輯：吳漢培

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