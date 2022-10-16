【英鎊危機】摩通戴蒙：對有英國養老金槓桿高感驚訝　料未來有更多黑天鵝

摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）在該行業績電話會議上稱，上月英國政府債券暴跌幾乎導致該國數百個養老基金破產後，投資者應要預期還會有更多類似「爆煲」事件將會發生。

上月，英國國債價值因財政支出公告而下跌，而引發市場動盪，迫使英倫銀行採取干預措施支持其市場，這為使用槓桿來提高收益的養老基金避免了災難。

戴蒙在電話會議中向分析師表示，對於其中一些養老金計劃有如此高的槓桿而感到驚訝：「我的人生經驗是，當你遇到像我們今天所經歷的事時，亦將會有其他令人吃驚的事還會繼續發生。」

美倘續加息縮表 新興市場、高槓桿對沖基金或當災

他說，表面上沒有任何東西看似具系統性的問題，然而在某些信貸組合、某些公司中藏有槓桿，故認為未來還可能會見到部分槓桿風險浮現出來。

他補充，雖美國的銀行系統非常強大，而這主要歸功於2008年金融危機後的改革，但只要聯儲局加息並縮表，市場就會繼續動盪下去。而他認為，新興市場或高槓桿的對沖基金有可能遭遇不測。

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編輯：胡學能