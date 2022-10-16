奧巴馬籲民主黨停止關注特朗普 稱美選民更關注通脹

美國11月將舉行中期選舉，美國民主共和兩黨正積極拉票，尋求獲得最終勝利。美國民主黨籍的前總統奧巴馬再次呼籲，黨友應停止關注前總統特朗普的行動。奧巴馬表示，大部分美國選民更關注通脹及能源價格議題。

拜登公開批卓慧思減稅是錯誤 罕見評論盟友本地政策 【下一頁】

奧巴馬（Barack Obama）上周五（14日）晚上接受訪問時表示，民主黨人在關注特朗普（Donald Trump）的最新動態方面花費大量時間及精力，包括對方的任何瘋狂行動或言論，或是特朗普支持的其他共和黨候選人的粗暴或刻薄表現。

奧巴馬指，特朗普相關內容很大機會與大部分選民關心議題無關，並指需選民更關心如何交付房租、能源價格走向及如何獲得托兒服務等議題。奧巴馬形容特朗普行為離譜（outrageous），而現時試圖模仿他行徑的人正獲得大量關注，指民主黨已走入對方的「陷阱」。

【烏克蘭戰爭】馬斯克稱繼續向烏提供星鏈 認服務仍虧損 【下一頁】

奧巴馬表示，民主黨做的最好的事情，就是能夠真正向外界展示，即使只是輕微佔據多數議席，亦能履行當初承諾。奧巴馬指，民主黨已制定《通脹削減法案》（Inflation Control Act），確保民眾透過《平價醫療法案》（ACA）負擔到醫療保健費用及減低能源成本，更制定了30年來首個大型槍械安全法案。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀