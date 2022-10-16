拜登公開批卓慧思減稅是錯誤 罕見評論盟友本地政策

英國首相卓慧思上任後不久即推出減稅政策，引發英國市場動盪。美國總統拜登表示，卓慧思的減稅措施是錯誤，更指他不是唯一有相同想法的人。今次亦是美國總統罕有地，公開評論盟友的本地政策。

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拜登（Joe Biden）上周六（15日）表示，卓慧思（Liz Truss）上周五（14日）被迫收回大幅減稅措施屬意料之內，直指措施畢竟對全球金融市場造成巨大衝擊。拜登更稱，卓慧思減稅是錯誤（mistake）。

拜登表明，他非唯一認為減稅是錯誤的人，不認同在現時情況下選擇減少超級富豪的稅務，但稱一切由英國決定。拜登同時批評，其他國家就經濟增長未有制定「有效政策」（sound policy）。

英國媒體《衛報》指出，美國總統公開批評盟友的本地政策屬罕見言論。

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針對近日美元對其他貨幣匯率急升，拜登表明不擔心美元強勢，直言美國經濟仍然堅固。他反而憂慮現時的全球通貨膨脹，指其他國家情況比美國更嚴峻。

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責任編輯：吳漢培