【新股IPO】盈捷科技遞交上市申請　或成本港首隻口罩股

以香港為基地的納米纖維技術開發商盈捷科技向港交所 （00388） 遞交上市申請，中國平安資本為獨家保薦人。集團為口罩品牌NASK生產商，成功上市的話將成為本港首隻口罩股。

本港市佔第二高口罩品牌

自2020年起，呼吸器（口罩）產品銷售成為公司主營業務，同年業績亦轉虧為盈，錄得6230萬元純利。集團指已成功商品化4款呼吸器（口罩）產品。截至2021年，全球約有500個過濾面罩呼吸器品牌。按於香港銷售過濾面罩呼吸器產生的收入計算 ，公司去年在本港過濾面罩呼吸器品牌中排名第二，市場份額佔15.2%，並錄得9330萬元收入。

值得留意的是，盈捷科技去年收入雖達9370萬元，但較2020年有所下跌，按年跌幅達15.6%，去年純利亦按年跌24.5%，至4704.9萬元；業績至今年上半年未有太大改善，截至今年6月底，集團上半年收入按年下跌26.6%至4601.5萬元，純利更按年急跌60.5%至1533萬元，本港業務為集團主要收入來源，上半年收入達4469.2萬元，佔整體收入97.1%。

盈利能力或未能延續

集團解釋今年上半年的收入下跌主要由於延遲安裝新機器以替換有缺陷的生產設施，導致呼吸器銷售額於今年4月至6月期間下跌；加上香港爆發第五波疫情，港府實施強制檢疫要求，導致期內生產工人數目及工作時間較去年同期有所減少。

公司在文件中亦提到收入及盈利能力在疫情期間達至新高，惟情况未必再能夠延續，指一旦囤積過多存貨，客戶或會減少未來訂單，有機會對公司的業務、財務狀况及經營業績造成重大不利影響。

編輯：葉志偉