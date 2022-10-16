大膽還價100萬有驚喜　朗屏8號業主投降接受　兩房戶638萬沽　創同類單位3年新低

二手樓市持續疲弱，鐵路盤亦告「失守」。美聯物業張國成表示，元朗朗屏8號2座中層H室單位，實用面積481平方呎，兩房間隔，日前以638萬元易手，創屋苑同類單位3年新低價，實用呎價則約13,264元，創2年新低。

張國成續說，業主原開價約738萬元放盤，獲外區客洽購，並遭大膽還價約100萬元。業主見市況不明朗，最後決定割愛，以638萬元超筍價出售單位。

資料顯示，原業主於2016年5月以543.6萬元購入物業，現帳面仍賺約94.4萬元，期內物業升值約17%。

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