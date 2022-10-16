【烏克蘭戰爭】馬斯克稱繼續向烏提供星鏈 認服務仍虧損

美國媒體上周引述文件報道，世界首富馬斯克曾致函美國國防部，指除非美軍每月提供資金，否則將拒絕免費向烏克蘭提供衛星網絡服務Starlink（星鏈）。報道一出，馬斯克受到大量批評，他其後在社交平台Twitter上表示，將繼續資助烏克蘭星鏈服務。惟馬斯克承認，星鏈服務正錄得大量虧損。

馬斯克傳拒無償提供Starlink 要求美防部承擔費用 【下一頁】

馬斯克（Elon Msuk）周日（16日）在Twitter上表示，雖然星鏈仍錄得虧損，而其他公司卻從納稅人中獲利數十億，但公司仍會繼續資助烏克蘭政府，免費使用星鏈服務。

馬斯克自俄烏戰爭初期已開始為烏克蘭提供星鏈服務，即使地面網絡被破壞，烏軍仍能透過星鏈保持聯絡。烏克蘭當局亦指，俄羅斯發動襲擊後，星鏈服務協助重啟關鍵設施。

烏克蘭民眾不滿馬斯克轉親俄 感謝廣告牌被「蒙面」（有圖） 【下一頁】

惟美國有線新聞網絡（CNN）引述文件報道，馬斯克上月曾去信美國國防部，指已經無法繼續無償提供星鏈服務，要求國防部承擔費用，否則將會中止服務。報道一出，馬斯克受到大量批評，他上周五（14日）曾反駁指，他並非要求國防部支付過去費用，但亦未能無限期支援現時系統。

據馬斯克透露，星鏈服務現時每月需耗資2,000萬美元（約1.56億港元）維護，旗下公司SpaceX已就烏克蘭服務耗資8,000萬美元（約6.24億港元）。馬斯克指，公司除了提供中終端外，還需建造、發射、維護及補充衛星，而面對的網絡攻擊及干擾亦愈來愈困難應對。

雖然馬斯克早前呼籲烏克蘭政府，正式承認俄羅斯擁有克里米亞等建議，令他在當地備受批評，但烏克蘭副總理Mykhailo Fedorov 仍嘗試為事態降溫。他在Twitter上表示，馬斯克是其中一名頂級支援烏克蘭的私人贊助者，並指星鏈服務是當地基礎設施的關鍵組成部分。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀