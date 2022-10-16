  • 30°C
香港時間 : 20221016日 (週日) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】馬斯克稱繼續向烏提供星鏈 認服務仍虧損

環球社會熱點 18:30 2022/10/16

分享：

分享：

美國媒體上周引述文件報道，世界首富馬斯克曾致函美國國防部，指除非美軍每月提供資金，否則將拒絕免費向烏克蘭提供衛星網絡服務Starlink（星鏈）。報道一出，馬斯克受到大量批評，他其後在社交平台Twitter上表示，將繼續資助烏克蘭星鏈服務。惟馬斯克承認，星鏈服務正錄得大量虧損。

馬斯克傳拒無償提供Starlink 要求美防部承擔費用 【下一頁】

馬斯克（Elon Msuk）周日（16日）在Twitter上表示，雖然星鏈仍錄得虧損，而其他公司卻從納稅人中獲利數十億，但公司仍會繼續資助烏克蘭政府，免費使用星鏈服務。

馬斯克自俄烏戰爭初期已開始為烏克蘭提供星鏈服務，即使地面網絡被破壞，烏軍仍能透過星鏈保持聯絡。烏克蘭當局亦指，俄羅斯發動襲擊後，星鏈服務協助重啟關鍵設施。

烏克蘭民眾不滿馬斯克轉親俄 感謝廣告牌被「蒙面」（有圖） 【下一頁】

惟美國有線新聞網絡（CNN）引述文件報道，馬斯克上月曾去信美國國防部，指已經無法繼續無償提供星鏈服務，要求國防部承擔費用，否則將會中止服務。報道一出，馬斯克受到大量批評，他上周五（14日）曾反駁指，他並非要求國防部支付過去費用，但亦未能無限期支援現時系統。

據馬斯克透露，星鏈服務現時每月需耗資2,000萬美元（約1.56億港元）維護，旗下公司SpaceX已就烏克蘭服務耗資8,000萬美元（約6.24億港元）。馬斯克指，公司除了提供中終端外，還需建造、發射、維護及補充衛星，而面對的網絡攻擊及干擾亦愈來愈困難應對。

雖然馬斯克早前呼籲烏克蘭政府，正式承認俄羅斯擁有克里米亞等建議，令他在當地備受批評，但烏克蘭副總理Mykhailo Fedorov 仍嘗試為事態降溫。他在Twitter上表示，馬斯克是其中一名頂級支援烏克蘭的私人贊助者，並指星鏈服務是當地基礎設施的關鍵組成部分。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】馬斯克傳拒無償提供Starlink 要求美防部承擔費用
2022/10/14
【烏克蘭戰爭】馬斯克傳拒無償提供Starlink 要求美防部承擔費用
烏克蘭民眾不滿馬斯克轉親俄 感謝廣告牌被「蒙面」（有圖）
2022/10/13
烏克蘭民眾不滿馬斯克轉親俄 感謝廣告牌被「蒙面」（有圖）
【烏克蘭戰爭】馬斯克提解決建議 惹澤連斯基反擊
2022/10/04
【烏克蘭戰爭】馬斯克提解決建議 惹澤連斯基反擊
馬斯克父認曾殺三人無坐監 首富痛斥父親壞事做盡
2022/10/01
馬斯克父認曾殺三人無坐監 首富痛斥父親壞事做盡
馬斯克前度覺得德州樓價太貴 認「無男方就買唔起樓」
2022/09/29
馬斯克前度覺得德州樓價太貴 認「無男方就買唔起樓」

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】馬斯克傳拒無償提供Starlink 要求美防部承擔費用
13:08 2022/10/14
【烏克蘭戰爭】馬斯克傳拒無償提供Starlink 要求美防部承擔費用
烏克蘭民眾不滿馬斯克轉親俄 感謝廣告牌被「蒙面」（有圖）
17:13 2022/10/13
烏克蘭民眾不滿馬斯克轉親俄 感謝廣告牌被「蒙面」（有圖）
【烏克蘭戰爭】馬斯克提解決建議 惹澤連斯基反擊
10:41 2022/10/04
【烏克蘭戰爭】馬斯克提解決建議 惹澤連斯基反擊
網絡熱話 軍事 馬斯克 烏克蘭 戰爭 SpaceX 美國國防部 俄羅斯 美國

下一篇文章

希臘邊境發現近百全裸難民 疑為土耳其迫一絲不掛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英財相侯俊偉妻曾大爆丈夫暱稱 與中文字有關
英財相侯俊偉妻曾大爆丈夫暱稱 與中文字有關
英財相侯俊偉指卓慧思減稅「錯誤」 不排除實施財政緊縮 （第二版）
英財相侯俊偉指卓慧思減稅「錯誤」 不排除實施財政緊縮 （第二版）
【烏克蘭戰爭】普京稱無計劃發動新攻勢 兩周內完成局部動員
【烏克蘭戰爭】普京稱無計劃發動新攻勢 兩周內完成局部動員
古著Levi's牛仔褲68萬高價成交 被遺棄在廢礦井逾140年
古著Levi's牛仔褲68萬高價成交 被遺棄在廢礦井逾140年
新型冠狀肺炎全球疫情（10月16日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月16日 時間18:00）
【烏克蘭戰爭】俄軍事訓練場爆槍擊 馬斯克續向烏提供星鏈（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄軍事訓練場爆槍擊 馬斯克續向烏提供星鏈（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款