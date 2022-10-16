嘉湖山莊連錄低價成交　三房實呎僅8242元

天水圍嘉湖山莊再錄低價成交。中原地產伍耀祖說，嘉湖山莊景湖居7座低層C室，實用面積546平方呎，三房間隔，日前以450萬元易手，實用呎價僅約8,242元。

據了解，原業主於2002年3月以100萬元購入上址，持貨逾20年，現賬面獲利350萬元，物業期內升值350%。

談到近期市況，伍耀祖說，市場觀望氣氛濃厚，買家入市意慾極低，普遍業主願提供約10%議價空間。

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