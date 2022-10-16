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2019年2月購大埔天鑽一房戶　現只能平手離場

股樓投資 17:34 2022/10/16

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再有半新盤業主睇淡後市賣樓。美聯物業梁燿佳說，大埔天鑽1座中層B室，實用面積382平方呎，向西南，間隔實用，享開揚景觀，終以545萬元易手，與2019年購入價相比，近平手沽出，而實用呎價則約14,267元。

梁燿佳透露，業主原叫價570萬元，但見新買家有誠意，最終減價25萬元，以545萬元出售單位。據悉，新買家心儀屋苑樓齡淺，及附靚裝修，睇樓後即快速拍板。

資料顯示，原業主於2019年2月以533.2萬元購入物業，持貨逾3年，現帳面獲利11.8萬元，期內物業升值約2%，若連使費計，原業主或微蝕離場。

延伸閱讀【有相睇】日出康城MONTARA業主止賺走人 勁減370萬賣樓 三房套呎價僅14580元 創屋苑新低【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

天鑽 美聯物業 大埔 二手市場 私人屋苑

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