2019年2月購大埔天鑽一房戶　現只能平手離場

再有半新盤業主睇淡後市賣樓。美聯物業梁燿佳說，大埔天鑽1座中層B室，實用面積382平方呎，向西南，間隔實用，享開揚景觀，終以545萬元易手，與2019年購入價相比，近平手沽出，而實用呎價則約14,267元。

梁燿佳透露，業主原叫價570萬元，但見新買家有誠意，最終減價25萬元，以545萬元出售單位。據悉，新買家心儀屋苑樓齡淺，及附靚裝修，睇樓後即快速拍板。

資料顯示，原業主於2019年2月以533.2萬元購入物業，持貨逾3年，現帳面獲利11.8萬元，期內物業升值約2%，若連使費計，原業主或微蝕離場。

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