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希臘邊境發現近百全裸難民 疑為土耳其迫一絲不掛（第二版）

環球社會熱點 17:04 2022/10/17

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難民問題近年困擾歐洲多國，希臘為其中一個難民前往的熱門地點。希臘政府表示，近日在與土耳其接壤的邊境發現接近100名全裸難民，指控土耳其涉嫌迫令他們一絲不掛前往希臘，批評土國政府是「文明恥辱」。土耳其官員反指，希臘政府的指控毫無根據。

（第二版新增土耳其官員及聯合國難民署回應）

【烏克蘭戰爭】土耳其願協調核危機 核電廠最後一條對外電纜斷連 【下一頁】

希臘公民保護部上周六（15日）宣稱，在上周五（14日）於北部接近土耳其邊境的Evros地區發現92名男性全裸難民，部分人身上更有受傷痕跡。部門指難民由土耳其政府車輛運送，在當地穿過邊境前往希臘。

當地警方及官員調查後指出，92人利用橡皮艇渡過Evros河抵達希臘，暫時未知眾人為何一絲不掛。希臘移民部長Notis Mitarachi批評，土耳其對待難民的方式是「文明恥辱」（shame for civilisation），希望土國政府會調查事件。

拜登突向美國少女發戀愛建議 「30歲前唔使認真」（有片） 【下一頁】

公民保護部亦指控土耳其，利用難民作為工具，違反基本人及國際法。土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdoğan）發言人阿爾通（Fahrettin Altun）形容，希臘的指控「毫無根據及不真實」，批評希臘再次製造假新聞。阿爾通直指，希臘政府才是驅逐及迫令難民全裸的一方，甚至更毫不尊重難民，並刊登有關照片。

聯合國難民署強烈譴責事件，對兩國邊境出現近百全裸難民感到十分憂慮，要求徹查今次事件。

希臘於2015至16年時曾為歐洲國家難民湧入的「前線地區」，數以百萬來自敘利亞﹑伊拉克及阿富汗的難民湧入當地逃避戰火，其中多數透過土耳其闖入希臘國境。難民數目及後減少，但希臘指最近有所回升。

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責任編輯：吳漢培

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