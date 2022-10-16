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希臘邊境發現近百全裸難民 疑為土耳其迫一絲不掛

環球社會熱點 18:04 2022/10/16

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難民問題近年困擾歐洲多國，希臘為其中一個難民前往的熱門地點。希臘政府表示，近日在與土耳其接壤的邊境發現接近100名全裸難民，指控土耳其涉嫌迫令他們一絲不掛前往希臘，批評土國政府是「文明恥辱」。

【烏克蘭戰爭】土耳其願協調核危機 核電廠最後一條對外電纜斷連 【下一頁】

希臘公民保護部上周六（15日）宣稱，在上周五（14日）於北部接近土耳其邊境的Evros地區發現92名男性全裸難民，部分人身上更有受傷痕跡。部門指難民由土耳其政府車輛運送，在當地穿過邊境前往希臘。

當地警方及官員調查後指出，92人利用橡皮艇渡過Evros河抵達希臘，暫時未知眾人為何一絲不掛。希臘移民部長Notis Mitarachi批評，土耳其對待難民的方式是「文明恥辱」（shame for civilisation），希望土國政府會調查事件。

拜登突向美國少女發戀愛建議 「30歲前唔使認真」（有片） 【下一頁】

公民保護部亦指控土耳其，利用難民作為工具，違反基本人及國際法。土耳其則暫時未作出任何回應。

希臘於2015至16年時曾為歐洲國家難民湧入的「前線地區」，數以百萬來自敘利亞﹑伊拉克及阿富汗的難民湧入當地逃避戰火，其中多數透過土耳其闖入希臘國境。難民數目及後減少，但希臘指最近有所回升。

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責任編輯：吳漢培

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