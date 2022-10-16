【金融科技】陳茂波：政府將於金融科技周發布虛擬資產政策宣言　涵蓋監管制度

財政司司長陳茂波在網誌表示，政府將於10月31日至11月4日舉行的金融科技周，發布有關虛擬資產在香港發展的政策宣言，內容涵蓋願景和策略、監管制度、對於開放投資者接觸虛擬資產的取態，以及為把握虛擬資產帶來的技術優勢推出先導項目。

他續稱，政策宣言將清晰表達政府立場，向全球業界展示港府推動香港發展成國際虛擬資產中心的願景，以及與全球資產業界一同探索金融創新的承擔和決心。

金融科技周以NFT形式派發POAP代幣

陳提到今年金融科技周主題是「突破界限 共創非凡」，有超過500家國內外機構和超過200名來自內地、歐美和亞洲多個國家的演講者，將透過線上或線下參與活動。今年金融科技周亦乘著第三代互聯網（Web3）及元宇宙等構思而加入新元素，包括將以先到先得的方式，以非同質化代幣（NFT）形式向參加者派發限量版的出席證明協議（POAP）代幣。代幣持有者屆時可透過3D掃描製作其專屬虛擬化身，為來賓提供全新體驗，日後並可憑代幣優先參加其他行業活動。

他又指，從前瞻部署角度而言，香港的創科發展仍存在不少須加強和補足的環節，認為要將創科發展放在更加突出的位置，進一步發揮好支撐和引領作用。他說政府正為未來5至10年的創科發展制訂藍圖，明確發展的方向和目標，以便更好協調和統籌相關的支援政策。

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編輯：胡學能