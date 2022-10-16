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【日本遊】日本「全國旅行支援」首週末各地現人潮　民眾報復式消費

商業 17:17 2022/10/16

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不少港人於10月飛往日本旅遊，不過現在似乎需要與當地遊客搶酒店房間或機票訂位，皆因日本的「全國旅行支援」今迎來第一個週末，各地景點均現大量人潮。（法新社圖片）

自香港公布推行「0+3」檢疫安排後，不少港人於10月飛往日本旅遊，不過現在似乎需要與當地遊客搶酒店房間或機票訂位，皆因日本的「全國旅行支援」今迎來第一個週末，各地景點均現大量人潮，酒店更現一房難求的狀況。

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日本放送協會（NHK）報道，全日空航空公司（All Nippon Airways，ANA）15日的訂位人數是2021年同日的大約2倍；小松機場及能登機場等國內航線機位大多客滿或幾乎客滿，金澤市也有不少酒店一房難求。

位於京都市東山區的世界遺產清水寺前方的清水坂，也出現了大量日本遊客。同時，由於日本政府大幅鬆綁邊境限制，吸引了不少外國的觀光客。

新幹線加開600列車班次

當地的和服出租店負責人表示，受疫情影響，過去兩年多來幾乎沒有外國觀光客，連國內觀光客也大大減少；現在不僅國內旅客逐漸增加，連外國旅客也因為日本政府鬆綁邊境管控開始回流，週六（15日）就有來自香港的一家人到店光顧。

交通方面，共同社亦報道，東京車站東海道新幹線月台近兩日一早就出現大量候車旅客，一名與朋友前往關西地區旅行的千葉縣遊客表示，看到同行的外國旅客，感覺回到了疫情前的生活，「疫情有可能再度擴大，所以趁現在趕快玩」。

JR東海公司表示，到今年11月底止，往來東京與新大阪的新幹線「希望號」列車將加開約600列車班次；JR西日本公司指出，15日北陸新幹線從東京車站發車的列車中，有3班對號座位預約額滿。

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責任編輯：李智美

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