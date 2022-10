據報英保守黨高層或將逼宮 卓慧思相位恐不保

英國財相一職上周出現變動,關浩霆已被英國首相卓慧思免除職務,前外相侯俊接替上任。據報英國保守黨高層亦將舉行會談,或向卓慧思逼宮。據悉有部分保守黨議員希望,卓慧思能在數日內辭職,但亦有人認為若在短時間內連續更換首相,將導致提早大選,英國保守黨屆時將面臨失敗。

英國《衛報》報道,保守黨高層將就一項「救援任務」舉行會議,討論是否要向卓慧思(Liz Truss)逼宮。據悉會議由前財相辛偉誠(Rishi Sunak)主持,出席者包括15至20名的前政府官員及高級國會議員。期間他們將討論逼宮卓慧思的時間及方式,及改向支持辛偉誠及樞密院議長兼下議院領袖莫佩琳(Penny Mordaunt)。

報道引述消息人士指,高層認為會議是討論如何挽救保守黨及經濟的救援任務(rescue mission)。惟亦有曾參與拉票的議員承認,就如罷免前首相約翰遜(Boris Johnson)一般,向卓慧思逼宮過程同樣複雜及困難。目前仍有黨內溫和派相信,隨著市場周一(17日)重啟,卓慧思若能渡過下周就能保住相位。

同時,卓慧思黨內支持度正在下降,有前官員形容,卓慧思現時亦明白自己相位不穩。據悉有部分人士希望她在數日內辭職,形容她現時雖然在位但並不掌有實權(in office but not in control),亦有部分人士更威脅,將公開呼籲卓慧思下台。但同時亦有黨內人士警告,若保守黨短短數月內二度換相,勢令大選提前,保守黨屆時亦會「完蛋」。

《衛報》引述另一名國會議員指出,經過不斷轉軚及身為盟友的關浩霆(Kwasi Kwarteng)被炒等一系列事件後,繼續允許卓慧思出席周三於國會舉行的首相問答大會將會十分「荒謬」。

責任編輯:李俊儀