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據報英保守黨高層或將逼宮 卓慧思相位恐不保

環球社會熱點 17:03 2022/10/16

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英國財相一職上周出現變動，關浩霆已被英國首相卓慧思免除職務，前外相侯俊接替上任。據報英國保守黨高層亦將舉行會談，或向卓慧思逼宮。據悉有部分保守黨議員希望，卓慧思能在數日內辭職，但亦有人認為若在短時間內連續更換首相，將導致提早大選，英國保守黨屆時將面臨失敗。

英新財相認迷你預算行太快太遠 或推遲減入息稅 【下一頁】

英國《衛報》報道，保守黨高層將就一項「救援任務」舉行會議，討論是否要向卓慧思（Liz Truss）逼宮。據悉會議由前財相辛偉誠（Rishi Sunak）主持，出席者包括15至20名的前政府官員及高級國會議員。期間他們將討論逼宮卓慧思的時間及方式，及改向支持辛偉誠及樞密院議長兼下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）。

報道引述消息人士指，高層認為會議是討論如何挽救保守黨及經濟的救援任務（rescue mission）。惟亦有曾參與拉票的議員承認，就如罷免前首相約翰遜（Boris Johnson）一般，向卓慧思逼宮過程同樣複雜及困難。目前仍有黨內溫和派相信，隨著市場周一（17日）重啟，卓慧思若能渡過下周就能保住相位。

英財相侯俊偉指卓慧思減稅「錯誤」 不排除實施財政緊縮 （第二版） 【下一頁】

同時，卓慧思黨內支持度正在下降，有前官員形容，卓慧思現時亦明白自己相位不穩。據悉有部分人士希望她在數日內辭職，形容她現時雖然在位但並不掌有實權（in office but not in control），亦有部分人士更威脅，將公開呼籲卓慧思下台。但同時亦有黨內人士警告，若保守黨短短數月內二度換相，勢令大選提前，保守黨屆時亦會「完蛋」。

《衛報》引述另一名國會議員指出，經過不斷轉軚及身為盟友的關浩霆（Kwasi Kwarteng）被炒等一系列事件後，繼續允許卓慧思出席周三於國會舉行的首相問答大會將會十分「荒謬」。

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責任編輯：李俊儀

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