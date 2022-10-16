【有相睇】天晉驚現時光倒流價　四房戶1630萬沽　重返2017年水平

個別大型屋苑續錄得低價成交。中原地產伍錦基說，將軍澳天晉II第3座低層B室，實用面積942平方呎，四房一套間隔，向西北，望園景，日前以1,630萬元易手，返回2017年價位，實用呎價則約17,304元。

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伍錦基透露，原業主於2021年7月放盤，當時叫價1,900萬元，終累減270萬元，以1,630萬元易手。翻查成交紀錄，對上同類型單位於今年8月錄得買賣，屋苑2A座中層A室，實用面積943平方呎，以1,775萬元易手，實用呎價約18,823元。

不過，資料顯示，原業主於2013年1月以1,225.29萬元一手購入上址，持貨至今逾9年，現帳面獲利404.71萬元，物業期內升值約33%。

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