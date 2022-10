拜登突向美國少女發戀愛建議 「30歲前唔使認真」（有片）

美國總統拜登的身體及精神狀態經常成為反對者的攻擊目標,不時批評他的生理或心理健康。當地媒體近日報稱,拜登突然向一名少女發出「戀愛建議」,忠告對方30歲前亦不用認真交往,行動被指十分怪異。

拜登特赦大麻罪行 合法化憧憬大麻股急升 【下一頁】

美國《紐約郵報》指出,拜登(Joe Biden)上周五(14日)在加州出席活動及發表演說,過後有不少民眾上前與他合照。其中,拜登與一名少女合照後,突然伸手搭上對方膊頭,並向她講出自己的戀愛建言,稱

President Joe Biden grabs a young girl by the shoulder and tells her “no serious guys till your 30” as she looks back appearing uncomfortable, secret service appears to try to stop me from filming it after Biden spoke @ Irvine Valley Community College | @TPUSA @FrontlinesShow pic.twitter.com/BemRybWdBI