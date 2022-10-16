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拜登突向美國少女發戀愛建議 「30歲前唔使認真」（有片）

環球社會熱點 16:18 2022/10/16

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拜登再次被指作出怪異行為。

美國總統拜登的身體及精神狀態經常成為反對者的攻擊目標，不時批評他的生理或心理健康。當地媒體近日報稱，拜登突然向一名少女發出「戀愛建議」，忠告對方30歲前亦不用認真交往，行動被指十分怪異。

拜登特赦大麻罪行 合法化憧憬大麻股急升 【下一頁】

美國《紐約郵報》指出，拜登（Joe Biden）上周五（14日）在加州出席活動及發表演說，過後有不少民眾上前與他合照。其中，拜登與一名少女合照後，突然伸手搭上對方膊頭，並向她講出自己的戀愛建言，稱

「你30歲前拍拖唔使認真。」（no serious guy till your 30.）

    點擊圖片放大
    +2

拜登會上呼喚已故女議員 多次問「你去咗邊」（有片） 【下一頁】

拜登指透過女兒及孫女的經驗，他悟出有關建議。但少女似乎不知如何回應，只得狀甚尷尬地稱「我會銘記於心」（I'll keep that in mind）。

片段其後被上傳至社交平台Twitter，並已有超過500萬人次收看。記錄影片的記者Kalen D’Almeida聲稱，拍攝前曾有在場官員阻止繼續攝影。

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責任編輯：吳漢培

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