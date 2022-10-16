【有相睇】將軍澳靚裝三房居屋減價75萬沽　綠表買家485萬趁機買心頭好

樓市前景未明，即使是靚景靚裝戶也要減價出售。世紀21物業魏仕良說，將軍澳廣明苑廣瑞閣（D座）高層10室，實用面積597平方呎，三房間隔，日前累計減價75萬元，獲區外綠表買家以485萬元購入。

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魏仕良透露，據報業主原叫價560萬元，近日調整叫價至508萬元，最終獲外區買家以485萬元承接，累計減價75萬元。從相片可見，單位享開揚山景，而且有靚裝修，可即買即住。

資料顯示，原業主於2007年8月以約115.5萬元購入物業，現帳面賺369.5萬元，物業期內升值近3.2倍。

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