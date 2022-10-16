  • 29°C
香港時間 : 20221016日 (週日) 15:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶你睇盤】九龍東老牌上車屋苑　兩房叫價520萬

股樓投資 15:30 2022/10/16

分享：

分享：

要揀平價九龍區上車盤，向來不易。今次利嘉閣地產推介的屋苑為九龍灣老牌屋苑淘大花園，雖然屋苑樓齡相對大，但勝在鄰近港鐵站，而且配套齊全。

放盤單位為淘大花園2A期J座低層1室，實用面積391平方呎，兩房間隔，現叫價520萬元。

    點擊圖片放大
    +8
    +7
放盤單位 淘大花園 2A期 J座低層1室（物業編號：BH41715029）
實用面積 391平方呎
間隔 兩房
叫價 520萬元（最後更新日期：10月16日）
賣點

1. 格局四正，實用率高。

2. 景觀開揚，光猛明淨。

3. 浴室廚房，裝修簇新。

4. 鄰近商場，配套完善。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3eHaEMm

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映 【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

淘大花園 上車盤 利嘉閣 九龍灣 二手市場 私人屋苑

下一篇文章

薈朗納米盤325萬沽　樓價6年原地踏步
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買
【職場熱話】轉新工屯門返觀塘 每日來回4小時 心情極暴燥 打工仔：屯門樓幾平都唔好買
【高達迷必睇】奧海城辦高達主題展覽 1.7米大型主角機體「風靈高達」立像首度展出 必搶14款會場首發高達限定版模型
【高達迷必睇】奧海城辦高達主題展覽 1.7米大型主角機體「風靈高達」立像首度展出 必搶14款會場首發高達限定版模型
【二十大前瞻】 「二十大」將向市場釋出確定性 中國經濟靠基建突圍
【二十大前瞻】 「二十大」將向市場釋出確定性 中國經濟靠基建突圍
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【有相睇】日出康城MONTARA業主止賺走人　勁減370萬賣樓　三房套呎價僅14580元　創屋苑新低
【有相睇】日出康城MONTARA業主止賺走人　勁減370萬賣樓　三房套呎價僅14580元　創屋苑新低
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款