【帶你睇盤】九龍東老牌上車屋苑　兩房叫價520萬

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薈朗納米盤325萬沽 樓價6年原地踏步
要揀平價九龍區上車盤，向來不易。今次利嘉閣地產推介的屋苑為九龍灣老牌屋苑淘大花園，雖然屋苑樓齡相對大，但勝在鄰近港鐵站，而且配套齊全。
放盤單位為淘大花園2A期J座低層1室，實用面積391平方呎，兩房間隔，現叫價520萬元。
|放盤單位
|淘大花園 2A期 J座低層1室（物業編號：BH41715029）
|實用面積
|391平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|520萬元（最後更新日期：10月16日）
|賣點
|
1. 格局四正，實用率高。
2. 景觀開揚，光猛明淨。
3. 浴室廚房，裝修簇新。
4. 鄰近商場，配套完善。
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢