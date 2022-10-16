【帶你睇盤】九龍東老牌上車屋苑　兩房叫價520萬

要揀平價九龍區上車盤，向來不易。今次利嘉閣地產推介的屋苑為九龍灣老牌屋苑淘大花園，雖然屋苑樓齡相對大，但勝在鄰近港鐵站，而且配套齊全。

放盤單位為淘大花園2A期J座低層1室，實用面積391平方呎，兩房間隔，現叫價520萬元。

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放盤單位 淘大花園 2A期 J座低層1室（物業編號：BH41715029） 實用面積 391平方呎 間隔 兩房 叫價 520萬元（最後更新日期：10月16日） 賣點 1. 格局四正，實用率高。 2. 景觀開揚，光猛明淨。 3. 浴室廚房，裝修簇新。 4. 鄰近商場，配套完善。

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