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【烏克蘭戰爭】俄軍事訓練場爆槍擊釀多死 國防部斥恐襲

環球政治 15:08 2022/10/16

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俄羅斯早前下達局部動員令，徵召新兵加入對烏克蘭的戰事，惟動員令亦惹起當地民眾不滿。接壤烏克蘭邊境的一處俄羅斯軍事基地的訓練場日前爆發槍擊，導致多人死傷。國防部指兩名施襲者已被擊斃，形容事件為恐怖襲擊，亦未公布事發原因。

【烏克蘭戰爭】普京稱無計劃發動新攻勢 兩周內完成局部動員 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】烏稱上月收復數百定居點 哈爾科夫最多 【下一頁】

俄羅斯官媒塔斯社（Tass）引述國防部報稱，接壤烏克蘭邊境的西南部城市別爾哥羅德（Belgorod）上周六（15日）爆發槍擊，兩名來自前蘇聯的志願軍在訓練場上向其他士兵開火，導致最少11人死亡，另外15人受傷。

國防部聲稱，當時有人開火還擊，兩名施襲者亦被擊斃。國防部形容，事件屬於恐怖襲擊。據悉，事發於當地時間早上，當時正舉行射擊訓練。當地其他獨立媒體報稱，死傷人數高於官方公布。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）上周五（15日）宣布，俄羅斯無需要再向烏克蘭發動新一輪攻勢，俄軍已完成大多數軍事目標，局部動員活動將於兩周內完成。普京透露下達局部動員令至今，已經徵召22萬名後備役，當中1.6萬人已投入俄烏戰事。

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責任編輯：吳漢培

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