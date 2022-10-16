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英新財相認迷你預算行太快太遠 或推遲減入息稅（第二版）

環球經濟金融 17:35 2022/10/16

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英國新任財政大臣侯俊偉日前走馬上任，預計當地財政政策會有新方向。侯俊偉上周六（15日）發聲明，表示對英國經濟的願景為「基於穩定的增長」，並承認首相卓慧思的迷你預算案走得「太快及太遠」。英國傳媒報稱，侯俊偉或延後一年削減入息稅。

（第二版新增侯俊偉新回應）

英財相侯俊偉指卓慧思減稅「錯誤」 不排除實施財政緊縮 （第二版） 【下一頁】

侯俊偉（Jeremy Hunt）的聲明中指出，對於英國經濟的願景為「基於穩定的增長」（growth underpinned by stability），稱政府必須向民眾誠實，需要在政府開支及減少債務的徵稅上作出部分十分困難的決定。他強調政府首要目標，仍是保護及幫助面臨財政難關的家庭﹑商戶及民眾。

此外，侯俊偉亦表示，認為上任財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）與卓慧思（Liz Truss）的迷你預算案「走得太遠及太快」（too far, too fast）。

侯俊偉周日（16日）接受英國廣播公司訪問時表明，希望盡力保持更多減稅措施，強調他認為英國長期經濟健康將需要成為一個低稅經濟體。侯俊偉亦重申，會為市場穩定在兩周內推出有效的財政方案。另外，侯俊偉指全體政府部門將面臨更有效率的開支要求，預示政府將削開支。

關浩霆證實被炒 侯俊偉接任英國財相（第三版） 【下一頁】

英國《星期日泰晤士報》報稱，侯俊偉將推遲明年4月起降低入息稅基礎稅率1%的政策，估計會延後一年實行，希望庫房一年可節省50億英鎊（約438.8億港元）。星期日泰晤士報指出，侯俊偉需要資金堵截屆時公共財政可能出現的達720億英鎊（約6318.9億港元）缺口。

侯俊偉上周六財政部官員會晤後，將在周日與卓慧思見面，商討未來經濟政策。英國中央銀行英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）上周五（14日）亦與侯俊偉會談，指兩人對財政穩定達成共識，稱預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility）亦回歸崗位。

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責任編輯：吳漢培

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