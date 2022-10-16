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薈朗納米盤325萬沽　樓價6年原地踏步

股樓投資 13:40 2022/10/16

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馬鞍山「半新樓」薈朗，日前呎價跌穿1.4萬元低位後，近日再試低位。世紀21奇豐黎健峯說，薈朗2座低層B03室，實用面積238平方呎，開放式間隔，座向西面，望開揚樓景，早前獲買家以325萬元承接，實用呎價約13,655元。

黎健峯透露，單位原叫價330萬元，放盤4個月，終減價5萬元，以325萬元易手。資料顯示，原業主於2016年9月以326萬元購入上址，持貨6年，現賬面近平手離場，但據了解，原業主早前曾出租單位。

薈朗位於馬鞍山馬錦街9號，於2017開始入伙，共有2座，提供640伙，實用面積由200平方呎起，至最大439平方呎。

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撰文 : 黃卓賢

薈朗 馬鞍山 世紀21 二手市場 私人屋苑

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