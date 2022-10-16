【有相睇】新都城兩房失守600萬　連平台戶582.8萬沽　逾3年新低

藍籌屋苑再出現時光倒流價。美聯物業黃少明表示，將軍澳新都城一期低層單位，實用面積364平方呎，兩房間隔，連59平方呎平台，日前以582.8萬元易手，實用呎價約16,011元，若不計業主甩名轉讓成交，對上不足600萬元的交投要追潮至2019年5月。

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黃少明透露，原業主於6月放盤，原先叫價680萬元，雖然近月數次下調叫價但仍未獲承接，近日更下調叫價至600萬元，終累減97.2萬元，獲買家以582.8萬元承接，不計業主甩名轉讓成交，超過3年再錄得單位「5字頭」成交。

資料顯示，原業主於2014年底以433萬元購入上述單位，持貨接近8年，帳面獲利149.8萬元，單位期內升值近三成半。黃少明補充，新都城10月暫錄約11宗成交，平均實用呎價約14,322元。

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