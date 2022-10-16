黑／綠水鬼？有／冇日期版？ 　一文檢閱Rolex Submariner保值不敗之謎

話說今年8月邦瀚斯拍賣行於美國洛杉磯舉行一場《勞力士水鬼「浩克」系列》神祕收藏家拍賣場，一共11枚年份由2010年至2020年的全新Rolex Submariner（ref. 116610LV，簡稱綠水鬼）以供錶迷或收藏家投標，最後其中一枚2020年款的綠水鬼以48,255美元（約37萬港元）成交。相比於該年推出定價為$74,600，在日本一度炒至263萬日元（約19萬港元），高出差不多一倍，在這市道何謂相當厲害。

▲ 是次拍賣11枚綠水鬼，其中最高成交價是2020年款式，另外有3枚未成交（包括2015年、2016年和2017年款）。（圖片來源：Bonhams.com）

誠然，不算是「天價」成交，但若以非Vintage古董加持，並以入門級定位的2020年「新」錶來說，成交價無疑令水鬼系列在錶界地位再提升。另一原因，當然是2020 年Rolex發佈全新水鬼，綠圈綠面配色停產，更令以往推出的「全綠」水漲船高，身價急升。

說到元祖級水鬼，是Rolex於 1953 年推出的第一代 Submariner （ref. 6204），其黑盤和黑錶圈奠定日後「黑水鬼」風格，差不多70年來推出逾 25 個型號。以Rolex官方詮釋「Submariner」，代表一款專為潛水而設的潛水腕錶，以其防水性能和防腐蝕性能見稱。這也建功於品牌在1926年發明首枚以密閉錶殼潛水錶，全靠一個由旋入式底蓋、外圈和上鍊錶冠組成的專利系統，有鑑錶殼殼形像生蠔，於是取名蠔式手錶，也是世界上第一款防水腕錶。

▲ 1953年的元祖級Submariner（圖片：bobswatches.com）

若保羅紐曼（Paul Newman）是Daytona的貴人，那由辛康納利（Sean Connery ）所扮演的占士邦（James Bond），則是Submariner的伯樂。1962 年辛康納利在電影《鐵金剛勇破神秘島》（Dr. No）中，這本來是占士邦「隨身武器」的1956 年款的潛水錶（ref. 6538），因電影射行也令此潛水錶成為全球人趨之若鶩的潮物。

▲ 2017年10月紐約佳士得的網上拍賣創下，一枚有占士邦（台稱詹姆士龐德）Submariner（ref.6538）以約253萬港元成交。（網上圖片）

「水鬼」成熱搶目標是因為它是品牌入門級腕錶，性價比高，加上Rolex名字有價有市，而一直以1998年推出的黑水鬼（ref. 16610）獨領風騷， 直到品牌為Submariner 50 周年推出綠圈黑面（ref. 16610LV）後，接續2010年推出綠圈綠面（ref. 116610LV），即令整個錶壇風起雲湧，除了令綠色席捲錶壇，也令錶迷紛紛變心。

▲ 只有黑水鬼包括無日期的Submariner，而在1966年後，官方還加推附放大鏡日期顯示的Submariner Date。（圖片品牌提供）

而何以用「水鬼」形容，出處不詳，卻成為錶迷之間的暗號，更連帶Rolex的另一潛水大作Sea Dweller被稱之為「鬼王」。港人則愛以用「黑水鬼」、「綠水鬼」來形容不同顏色錶圈的Submariner，而說到「綠水鬼」，外國錶迷有他們有套暗號。

▲ 三代綠水鬼（左起為2003年第1代，中為2010年第2代，右為2020年第3代），在外國錶迷也有不同稱號。（圖片品牌提供）

以「Kermit the Frog 」（港譯大青蛙科米）來形容綠圈黑面，這於2003年為慶祝Submariner系列問世50周年推出的作品；而他們也以「Hulk」（港譯變型俠醫）來形容綠圈綠面，2010年更出產的第2代綠水鬼（ref. 116610LV） ；至於第3代綠水鬼（ref. 126610LV），他們則會用「Starbucks」來介定。

▲ 早期的綠水鬼，其錶圈上40的設計有別於往後推出的版本。（圖片品牌提供）

值得一提，Rolex在錶圈上的處理也有過不同時期的分別。早期推出的，在「40」位中，可看到4 的頂部內則為平坦而有著「Flat 4」的稱號，其後官方全改用Sharp 4 設計，令這類早期推出的綠圈叫價可高出幾萬港元。不過要留意，Flat 4買少見少，據知Rolex不再生產「平頭 4」錶圈外，更會在進行維修時，替錶主更換成Sharp 4 錶圈，是以在維修過程前要求不要更換原裝錶圈。

▲ 2020年推出的綠水鬼，由內至外全面升級，其「40」也是全綫探用的Sharp 4。（圖片品牌提供）

2020 年，Rolex 為Submariner全面升級，搭載全新 3230 機芯，錶徑由 40毫米加闊至 41mm，錶圈就維持用上陶瓷物料，夜光點大小回復正常比例。雖然仍有綠圈的 Ref.126610LV 可選，但就綠面不再，重回黑綠配色。最後一提，早期水鬼的外圈是以陽極氧化鋁物料製作，易刮花磨損，也因紫外綫照得過多影響而褪色，為針對此問題，近年官方已換上 Cerachrom 陶瓷物料改善。不知道下一年就是水鬼70周年，官方又會有甚麼破天荒搞作，大家拭目以待！

記者：黃鑑江