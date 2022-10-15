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本港上季補地價金額逾20億元 創近9季新低

股樓投資 19:05 2022/10/15

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地政總署公布，在2022年7月至9月季度內在土地註冊處共註冊了20宗契約修訂及3宗換地個案，其中7宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂。上述23宗土地交易中，7宗位於港島、7宗位於九龍及9宗位於新界，有關數字並不包括小型屋宇個案。

【高息股】電盈逾5億元投資 金融比較平台及保險商  詳情請看【下一頁

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

季內，有三個地段以私人協約方式批出。其中兩幅分別位於油塘及粉嶺，批予香港房屋委員會作公營房屋發展用地；其餘一幅位於古洞，批予香港房屋協會作公共租住單位及資助出售房屋單位用途。季度內沒有地段增批的註冊。上述土地交易所得的地價收入總額約為20.29億元，除創近9季新低，亦較上季的38.1億元下跌47%。

【高息股】佐丹奴上季銷售額按年增34% 內地市場上月收入回升  詳情請看【下一頁

另外，地政總署宣布招標出售位於九龍觀塘安達臣道的第二幅商業地。該地皮地盤面積約為5,330平方米，指定作非工業（不包括住宅、辦公室、酒店、倉庫及加油站）用途。最低及最高的樓面面積分別為6,148平方米及10,246平方米。招標於10月21日(下周五)開始，11月18日截標。安達臣道首幅商業地在8月，由領展(00823)以7.6億元投得。

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撰文 : 李尚毅

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