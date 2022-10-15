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英財相侯俊偉妻曾大爆丈夫暱稱 與中文字有關

環球社會熱點 17:14 2022/10/15

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英國首相卓慧思周五（15日）突然免除關浩霆財相職務，並委託前外相侯俊偉接任。外界對新財相背景相當好奇，侯俊偉的中國妻子Lucia多年前接受英媒訪問時，大爆她對丈夫的暱稱，與中文字有關。

英財相侯俊偉指卓慧思減稅「錯誤」 不排除實施財政緊縮 【下一頁】

侯俊偉（Jeremy Hunt）於2009年與中國西安出生的華裔留學生Lucia結婚，兩人婚後育有3名子女。侯俊偉2019年時曾與約翰遜（Boris Johnson）競逐保守黨領袖，妻子Lucia當時多次公開現身支持丈夫，更接受英媒訪問分享與侯俊偉的戀情。

Lucia表示，平時會稱呼侯俊偉為「大米」（Big Rice），透露這個名字是由奶奶為他命名。Lucia稱，兩人當年返回中國西安家鄉舉辦婚禮，她用普通話向奶奶介紹丈夫名字叫「傑米」（Jeremy）。

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「海格」英演員Robbie Coltrane離世《哈利波特》班底發文悼念 【下一頁】

但奶奶認為「傑米」發音難記，於是稱他做「大米」，Lucia自此亦跟隨親戚做法，用暱稱稱呼侯俊偉。

侯俊偉與Lucia華威大學舉行的活動中認識，至今結婚12年。

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責任編輯：郭麗明

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