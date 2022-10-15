【美股追蹤】艾司摩爾正評估 美國對華晶片禁令影響 另加碼投資南韓

早前有外電報道，受到美國對華晶片管制禁令影響，全球市佔率高達八成的荷蘭光刻機巨企艾司摩爾(美：ASML)，內部通知美國員工停止為中國客戶提供服務。艾司摩爾最新回應表示：「我們正在採取預防措施，以確保在評估新的出口管制限制期間遵守新規。待完成評估後將對員工作出進一步的指示。對於中國市場的銷售和供應，我們仍在評估其影響。」

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外電引述艾司摩爾內部郵件指，公司要求持美國國籍、綠卡或身處美國的員工避免為中國客戶提供服務、出貨或是其他支持，公司仍在積極評估哪些特定晶圓廠可能受到新規影響。事實上，在美國施壓下，艾司摩爾未曾向中國企業提供用於生產更高製程晶片的EUV光刻機。

另外南韓媒體報道，艾司摩爾加碼投資南韓，在當地興建新廠房及研究基地，投資額料達1,000萬美元，地點未定。此外，集團亦正洽談投資總值1.6億美元的京畿道維修及研究中心項目。外界預計艾司摩爾等企業的投資將帶動運輸船隻基本零件供應，對當地造船業有利。

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