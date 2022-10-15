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【美股追蹤】摩通花旗大摩 上季盈利同時下跌

環球政經 22:18 2022/10/15

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多隻美國大型金融股公布上季業績。其中摩通(美：JPM)、花旗(美：C)和大摩(美：MS) 上季盈利同時下跌。惟摩通和花旗的業績仍勝市場預期。摩通上季盈利按年下跌17%至97.4億美元，每股盈利3.12美元，雖低於去年同期的3.74美元，仍較市場預期的2.88美元為佳。摩通指出，美國加息後削弱投資者對交易的興趣，拖累投資銀行業務表現，從而導致第三季度收入及純利下跌。行政總裁戴蒙期望，摩通明年初可恢復回購。

【美股追蹤】艾司摩爾正評估 美國對華晶片禁令影響 另加碼投資南韓  詳情請看【下一頁

花旗受累壞帳撥備增加，上季盈利按年下跌25%至34.8億美元。期內每股盈利為1.63美元，雖同樣下跌25%，仍遠高於預期1.49美元。花旗表示，增長動力來自美國個人銀行業務，並有意繼續縮減俄羅斯業務規模。

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

全球交易放緩拖累大摩的核心承銷業務，息口上升亦令企業減少大型收購，大摩上季盈利按年下跌29%至26億美元。期內每股純利1.47美元不但低於去年同期的1.98美元，亦遜於市場預期的1.49美元。

本港上季補地價金額逾20億元 創近9季新低  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS） 美股

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