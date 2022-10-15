澳門擬將數字貨幣 納入法定貨幣

澳門行政會完成討論《貨幣設立及發行的法律制度》法律草案，有關法案將送交立法會審議。法案主要內容包括將數字形式貨幣納入法定貨幣。澳門行政法務司司長、行政會發言人張永春介紹，鑑於現行規範發行貨幣制度的第7╱95╱M號法令實施至今超過27年，為完善澳門特區貨幣設立及發行的法律制度，與內地和香港的經濟環境及法律制度互相銜接，特區政府制定《貨幣設立及發行的法律制度》法案。

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法案主要內容包括：澳門法定貨幣不僅包括傳統類型的紙幣和硬幣，還包括數字形式貨幣，並賦予同等地位，相關制度將通過特別法例規範。



此外，為配合電子支付工具的發展和公眾消費模式的改變，訂定免除強制接受現金的例外情況，把經濟參與人須接收硬幣數量的上限由100個調低至50個。同時，新增在法律規定的情況外，拒絕接受法定貨幣將構成行政違法行為，違法者將科處1,000至10,000澳門元罰款。

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澳門金管局行政委員李可欣表示，數字型經濟乃大勢所趨，當中一定會出現非實體貨幣，但澳門推出非實體數字貨幣言之過早，特區政府目前開始著手研究數字貨幣，但沒有任何具體計劃或時間表，將密切留意世界最新狀況。

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