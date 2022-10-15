【高息股】電盈逾5億元投資 金融比較平台及保險商

電訊盈科(00008) 宣布，全資附公司屬PMIL已與 Hyphen集團及Enterprise Innovation Holdings Limited訂立貸款票據購買協議，Hyphen集團同意發行若干2027年到期固定利率無抵押貸款票據， 本金總額為1,140萬美元即約8,800萬元。 作為Hyphen投資的一部分，於14日(周五)訂立 Hyphen認購協議，而Hyphen集團同意發行2,058,932股PMIL股份，作為PMIL訂立貸款票據購買協議的代價。認購PMIL股份的交易亦於14日完成。

另外，電盈另一間全資附屬公司PAHL與 Bolttech及協議項下列明的其他認購人訂立Bolttech認購協議，據此，PAHL同意認購，而Bolttech同意發行306,896股系列B優先股，總代價為5,999萬美元即4.7億元。兩交易作價合共約5.5億元。截至去年，Hyphen及Bolttech的除稅後淨虧損分別是2,300萬美元及1.65億美元。

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電盈表示，Hyphen主要從事金融比較網站的開發及營運，金融比較網站為保險、信用卡、個人貸款及其他金融產品提供全面 的比較及管理工具，其主要客戶群位於亞洲。電盈主席李澤楷的聯繫人是Hyphen集團的主要股東。Bolttech主要從事銷售及分銷由 Bolttech及其附屬公司以及其他保險公司研製或承銷的保險產品。於本公告日期， Bolttech由李澤楷間接控制。

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電盈認為，Hyphen投資及Bolttech投資均能夠幫助集團於這些快速增長的領域拓展業務，並透過輔以集團現已提供線上金融服務的現有電訊業務及數碼生態提供協同效應。投資亦按具吸引力的條款進行，且可能帶來的潛在回報較集團現時自現金結餘賺取者更高。

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