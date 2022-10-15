【烏克蘭戰爭】普京稱無計劃發動新攻勢 兩周內完成局部動員

俄烏戰爭持續近8個月，俄羅斯總統普京態度轉趨軟化。普京周五（15日）哈薩克斯坦出席峰會後表示，俄羅斯無需要再向烏克蘭發動新一輪攻勢，俄軍已完成大多數軍事目標，局部動員活動將於兩周內完成。

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普京（Vladimir Putin）周五出席哈薩克斯坦舉行的地區領導人峰會後，在記者會發表講話。普京表示，暫時沒有計劃向烏克蘭發動大規模攻勢，俄軍近日成功在鳥克蘭擊中22個設備，已完成大部分軍事目標。

普京強調莫斯科無意摧毀烏克蘭，亦絕不後悔當日下令對烏克蘭採取特殊軍事行動。普京坦言，現時發生的事情並不愉快，但無論如何，俄羅斯遲早面臨相同境地，唯一分別是在於什麼情況下採取行動，指自己當日及時做正確的事。

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普京透露下達局部動員令至今，已經徵召22萬名後備役，當中1.6萬人已投入俄烏戰事。他認為俄軍能在兩周內完成動員30萬人的目標，沒有必要再進行額外徵召。

普京指尚未決定參加下月在印尼舉行的G20峰會，認為無必要與美國總統拜登(Joe Biden)進行會談。

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責任編輯：郭麗明