【高息股】佐丹奴上季銷售額按年增34% 內地市場上月收入回升

服裝零售商佐丹奴(00709)公布上季營運數據。截至9月30日止季度銷售額為8.78億元，按年增加34.3％，全球品牌銷售額為10.3億元，按年增加25.7％。集團可比較門市銷售額增長率為16.3％，去年同期為減少2.3％。以地區劃分計算，東南亞及澳洲銷售額為3.45億元，按年增逾1.3倍，中國大陸銷售額為1.4億元，按年減少逾11％。惟中國大陸市場9月銷售額約5,300萬元，較８月4,500萬增加近18％。香港及澳門上季銷售額則按年下跌25%至6,400萬元。

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集團表示，隨著旅遊限制和行動管制措施解除後恢復大量遊客，促使東南亞和海灣阿拉伯國家合作委員會之銷售迅速增長。大中華地區尚未恢復正常。

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佐丹奴又指出，雖然集團銷售額增長了34%，但集團存貨僅增長了9%。於2022年9月30日。團擁有淨現金8.05億元，按年同比輕微減少7%。餘額下降是用於增加存貨以支持銷售復甦。

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