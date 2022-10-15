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「海格」英演員Robbie Coltrane離世 《哈利波特》班底發文悼念

環球社會熱點 13:28 2022/10/15

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膾炙人口《哈利波特》（Harry Potter）飾演半巨人海格（Hagrid）的英國男星Robbie Coltrane周五(14日)離世，享年72歲。消息傳出後，《哈利波特》班底成員紛紛在社交網站發文悼念他，《哈利波特》作者羅琳形容Robbie Coltrane是世上獨一無二的天才。

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Robbie Coltrane經理人周五發表聲明，證實Robbie Coltrane在蘇格蘭Forth Valley Royal Hospital醫院內離世，享年72歲。經理人形容他是獨特的人才，飾演「海格」一角為全球兒童及成人帶來歡樂。

《哈利波特》 作者羅琳在Twitter發文，指Robbie Coltrane世上獨一無二的天才，很慶幸曾與他一起共事，並向其家人致以最深切哀悼。

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網民窒《哈利波特》作者無人支持 一句串爆回應 【下一頁】

《哈利波特》主角「哈利」丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）表示，Robbie Coltrane是他見過最有趣的人之一，經常在片場為大家帶來歡樂。 丹尼爾域卡夫更憶述與Robbie Coltrane在暴雨環境下拍攝《阿茲卡班的逃犯》，他全程講故事及笑話振奮一眾演員。

「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson） 在Instagram表示，「沒有比海格更好的人，飾演妙麗變成一種快樂，很想念你的綽號、溫暖、笑聲與擁抱」。

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）亦指Robbie Coltrane離世的消息令人悲傷，並稱讚他作為演員，從喜劇到戲劇都演釋得淋漓盡致。施雅晴透露自己最喜歡的角色是劇集《Cracker》，他飾演的Fitz。

責任編輯:郭麗明

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